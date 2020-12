Ο Καϊρί Ίρβινγκ κάνει προπόνηση με μπλουζάκι του Κόμπι (pics)

Η εικόνα του Καϊρί Ίρβινγκ κάνει... μπαμ από μακριά. Ένα κατακόκκινο μπλουζάκι ανάμεσα στα μαύρα και τα λευκά των Μπρούκλιν Νετς! Ο Ίρβινγκ φοράει ένα μπλουζάκι του Κόμπι Μπράιαντ, προφανώς από κάποια παρουσία του Black Mamba στην Κίνα και κάνει προπόνηση. Θέλοντας έτσι να τιμήσει το αδικοχαμένο είδωλό του.

Όταν ο Ίρβινγκ έμαθε τα τραγικά νέα για τον χαμό του Κόμπι, είχε φύγει από το «Madison Square Garden» και αρνήθηκε να αγωνιστεί στο ματς Νετς - Νικς.

Kyrie Irving has been honoring his late idol, mentor, and friend, Kobe Bryant, by wearing this red cutoff ‘BRYANT’ shirt throughout practices thus far this season. pic.twitter.com/raJgcSYb6c

— Billy Reinhardt (@BillyReinhardt) December 21, 2020