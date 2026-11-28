Ο Πασχάλης Κουλούμογλου κυριάρχησε, κατακτώντας δύο χρυσά μετάλλια στα 59κ. στο παγκόσμιο πρωτάθλημα άρσης βαρών σε πάγκο στη Μανάμα του Μπαχρέιν.

Μία από τις σημαντικότερες στιγμές της αθλητικής του διαδρομής έζησε ο Πασχάλης Κουλούμογλου στη Μανάμα του Μπαχρέιν, κατακτώντας τον πρώτο παγκόσμιο τίτλο της καριέρας του και δύο χρυσά μετάλλια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα άρσης βαρών σε πάγκο.

Ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στην κατηγορία έως 59 κιλών και με τρεις στις τρεις έγκυρες προσπάθειες ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, τόσο στην καλύτερη άρση (Best Lift), όσο και στο σύνολο των άρσεων (Total).

Η διπλή επιτυχία του Κουλούμογλου αποτελεί μία σπουδαία διάκριση για την ελληνική Άρση Βαρών σε Πάγκο με την Παγκόσμια Ομοσπονδία (World Para Powerlifting) να υποδέχεται τον θρίαμβο του Έλληνα αθλητή με τη χαρακτηριστική φράση «Greece is golden!», υπογραμμίζοντας την κατάκτηση του πρώτου παγκόσμιου τίτλου της καριέρας του.

Paschalis Koumoukoglou is a first-time World champion! 🥇🇬🇷 Men’s up to 59kg: 🥈 Cagdas Kaya (180kg) 🇹🇷 🥉 Kostiantyn Panasyuk (178kg) 🇺🇦 #Bahrain2026 #ParaPowerlifting @paralympics https://t.co/t3TkQv3rhR November 28, 2026

«Αισθάνομαι χαρούμενος και περήφανος. Είναι πολύ σημαντικό το μετάλλιο αυτό για εμένα και ιδιαίτερα όπως ήρθε όχι μόνο για την καλή εμφάνιση και την τελευταία άρση αλλά και για τη θέση στην παγκόσμια κατάταξη στο δρόμο για τους Παραολυμπιακούς του Λοστούς Άντζελες το 2028», δήλωσε μετά τη μεγάλη επιτυχία του ο Κουλούμογλου.

Αυτό είναι το πρώτο μετάλλιο στη διοργάνωση για την εθνική ομάδα, με τον πρόεδρο Κωνσταντίνο Σιάχο ο οποίος βρίσκεται στο Μπαχρέιν δίπλα στις προσπάθειες των αθλητών, να δίνει συγχαρητήρια στον Πασχάλη Κουλούμογλου για τη σπουδαία διάκριση, καθώς και σε όλο το τιμ.

Η ελληνική παρουσία συνεχίζεται με τους Γκρέμισλαβ Μωυσιάδη (έως 80 κιλά), Κωνσταντίνο Δήμου (άνω των 107 κιλών) και Αρσινόη Ντανίκα (έως 67 κιλά).

Με δύο συμμετοχές στην κατηγορία των 49 κιλών άνοιξε η ελληνική παρουσία στη διοργάνωση. Ο Γρηγόρης Μοσχοβίδης με δύο έγκυρες προσπάθειες στα 133κ. και 139 κιλά κατέλαβε τη 10η θέση στο σύνολο (Total) με 272 κιλά.

Ο Δημήτριος Μπακοχρήστος στην ίδια κατηγορία ολοκλήρωσε την παρουσία του χωρίς έγκυρη άρση παρά τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε.