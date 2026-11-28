Σύμφωνα με τη Mozzart Sport, η VTB εξετάζει το ενδεχόμενο εισόδου σερβικών και βοσνιακών ομάδων στη λίγκα.

Η VTB σκέφτεται να επεκτείνει τις ομάδες της διοργάνωσης με την είσοδο σερβικών και βοσνιακών συλλόγων στη λίγκα, σύμφωνα με τη Mozzart Sport! Όπως αναφέρεται στο εν λόγω δημοσίευμα, ο Πρόεδρος της VTB, Σεργκέι Κούσενκο, δήλωσε στο «RB Sport» πως εξετάζει σοβαρά την εν λόγω πιθανότητα.

Σύμφωνα με την πηγή, η Ιγκοκέα και η ΦΜΠ Βελιγραδίου φαντάζουν για την ώρα οι επικρατέστερες αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι επίσημο, αφού παραμένει «αγκάθι» το καλεντάρι της FIBA, όπως υπογράμμισε ο Κούσενκο.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Οι διαπραγματεύσεις για αυτό το θέμα βρίσκονται σε εξέλιξη. Δύο ευρωπαϊκοί σύλλογοι συμμετέχουν στο Κύπελλό μας: η Igokea και η FMP. Προσπαθούμε πραγματικά να διαπιστώσουμε εάν είναι δυνατόν ομάδες από αυτές τις χώρες να συμμετάσχουν στο κανονικό πρωτάθλημα της VTB League. Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι τα καλεντάρια όλων των διοργανώσεων στις οποίες συμμετέχουν. Κάποιος αγωνίζεται επίσης στο FIBA ​​​​Champions League. Ωστόσο, δεν χάνουμε την ελπίδα ότι θα βρούμε ένα μοντέλο με το οποίο θα μπορούσε να υλοποιηθεί αυτό. Αν και αυτό που συμβαίνει γύρω μας - εμποδίζοντας την είσοδο στη χώρα, μη έκδοση βίζας - είναι εντελώς τρελό. Δεν είναι καθόλου σαφές γιατί αυτό επηρεάζει τον αθλητισμό. Αντίθετα, ο αθλητισμός σε αυτό το τμήμα θα πρέπει να είναι ανοιχτός. Ίσως κάποια επικοινωνία να καταφέρει να μεταφέρει το μήνυμα ότι είναι καλύτερο να υπάρχει υγιής ανταγωνισμός στον αθλητισμό παρά να μην υπάρχει. Γι' αυτό εργαζόμαστε πάνω σε αυτό, αλλά είναι ακόμα πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για τα αποτελέσματα».