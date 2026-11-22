Iσχυρό μήνυμα στήριξης προς τον οικογένεια της άρσης βαρών έστειλε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσης, που έδωσε το «παρών» στην τελευταία ημέρα του πανελληνίου πρωταθλήματος.

Tην τελευταία μέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος άρσης βαρών στη Νίκαια, παρακολούθησε ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης που αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θερμά λόγια στο άθλημα και τους αθλητές του, σε μία επίσκεψη υψηλού συμβολισμού.

Τον κ. Βρούτση υποδέχτηκαν στο κλειστό γυμναστήριο της Άνω Νεάπολης ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αρσης Βαρών Ευάγγελος Προκοπίδης, o τέσσερις φορές Ολυμπιονίκης Πύρρος Δήμας, οι Ολυμπιονίκες Λεωνίδας Σαμπάνης, Βαλέριος Λεωνίδης και Γιώργος Τζελίλης, η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Μαρία Χριστοφορίδου, η Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών Βούλα Ζυγούρη καθώς και ο Δήμαρχος Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη Κωνσταντίνος Μαραγκάκης.

Στέλνοντας μήνυμα στήριξης στην άρση βαρών και τους αθλητές της, ο Γιάννης Βρούτσης κράτησε συμβολικά μία μπάρα με βάρη και φωτογραφήθηκε με την οικογένεια της άρσης βαρών.

Ο Πρόεδρος της ΕΟΑΒ, μαζί με τον Πύρρο Δήμα, έδωσαν ένα συμβολικό δώρο στον κ. Βρούτση με τον Ευάγγελο Προκοπίδη να λέει μεταξύ άλλων:

«Ολες αυτές τις ημέρες, οι αθλητές μας έδειξαν την αξία τους, παρά το γεγονός ότι κάποιοι επιχείρησαν το τελευταίο διάστημα να αμαυρώσουν τη συνολική προσπάθεια όλων αυτών των ανθρώπων, των αθλητών, των προπονητών, των σωματείων. Είμαστε μια οικογένεια, η οικογένεια της Άρσης Βαρών και όλοι μαζί ενωμένοι θα συνεχίσουμε. Θέλω να ευχαριστήσω το Δήμο Νίκαιας για τη στήριξη και την Περιφέρεια Αττικής για τη συνδρομή της και φυσικά εσάς Υπουργέ που είστε σήμερα εδώ. Ολοι βοήθησαν για να κάνουμε εδώ στη Νίκαια κάτι παραπάνω από ένα Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που ήταν εφάμιλλο με Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού στην ομιλία του τόνισε ότι ο ίδιος προσωπικά και η Πολιτεία στηρίζουν την άρση βαρών και είναι σίγουρος ότι το άθλημα θα φέρει νέες επιτυχίες στην Ελλάδα.

«Είμαι σήμερα εδώ, παρά τις δυσκολίες τις οποίες παρέκαμψα, για να είμαι εδώ σε ένα Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ως υπουργός Αθλητισμού με τη θεσμική μου ιδιότητα για να στείλω κάποια μηνύματα, τα οποία και θεσμικά και ηθικά και πολιτικά είμαι υποχρεωμένος να στείλω. Σχετικά με τις δυσκολίες του τελευταίου διαστήματος που αντιμετώπισε η άρση βαρών θέλω να πω το εξής, προσωπικά νιώθω μεγάλη χαρά και τιμή και υπερηφάνεια ως υπουργός Αθλητισμού που σήμερα είμαι σε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα, το οποίο διεξάγεται μέσα σε αυτό το ωραίο περιβάλλον του φιλόξενου δήμου Νίκαιας και για το οποίο ευχαριστούμε και το Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού Παναγιώτη Μπαξεβανάκη και όλους τους συντελεστές που συνέβαλαν για να κάνουμε αυτό το ωραίο πρωτάθλημα, το οποίο είναι κάτω από την ομπρέλα του Υπουργείου Αθλητισμού, με όλα τα προαπαιτούμενα τα οποία απαιτούνται για τη διασφάλιση του ωραίου του αγώνα.

Είναι για μένα μία ιδιαίτερη στιγμή να βρίσκουμε δίπλα – για πρώτη φορά – σε μία γενιά του ελληνικού αθλητισμού, που έκανε όλη την Ελλάδα να συγκινηθεί, να νιώσει χαρά, υπερηφάνεια, αυτή την dream team του ελληνικού αθλητισμού, τους οποίους ευχαριστώ πάρα πολύ.

Αλλά και ο ελληνικός αθλητισμός όμως, περιμένει και πάλι από την άρση βαρών να ξανασηκωθεί στο μέλλον, με μία νέα γενιά αθλητών που θα κάνει και πάλι περήφανη όλη την Ελλάδα. Αυτό περιμένουμε όλοι και για αυτό είμαι εδώ σήμερα.

Έτσι λοιπόν, η άρση βαρών που ξέρει να σηκώνει τα βάρη, είναι η πρώτη που στη δυσκολία ξέρει τι να κάνει και να βγαίνει μπροστά και το Υπουργείο Αθλητισμού είναι εδώ, για να δώσει το χέρι, να προχωρήσουμε μπροστά, για να ξανακάνουμε και πάλι πολύ δυνατό το άθλημα της άρσης βαρών.

Θέλω να εγγυηθώ ότι θα είμαι κοντά σας. Προσπαθήστε προπονητές, σωματεία, αθλητές, να φέρετε το άθλημα όσο πιο ψηλά γίνεται».

Ο κ. Βρούτσης πήγε και στο προθερμαντήριο όπου μίλησε με τις αθλήτριες που εκείνη την ώρα ετοιμάζονταν για τον αγώνα και τους προπονητές τους και τους ευχήθηκε καλή επιτυχία.