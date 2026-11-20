Ο 16χρονος Γιώργος-Μάριος Δήμας, γιος του Οδυσσέα Δήμα, υπό τις τεχνικές οδηγίες του θείου του Πύρρου, πέτυχε πανελλήνια ρεκόρ στην κατηγορία των 85κ. στο πανελλήνιο πρωτάθλημα άρσης βαρών στη Νίκαια.

Ο Γιώργος-Μάριος Δήμας ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές στη 2η ημέρα στο πανελλήνιο πρωτάθλημα άρσης βαρών, που συνεχίζεται στο κλειστό γυμναστήριο της Νίκαιας.

Ο 16χρονος αθλητής του Α.Ο. Πύρρος Γλυφάδας, αγωνίστηκε σε μια δύσκολη χρονική στιγμή, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η δικαστική έρευνα για τον πατέρα του, Οδυσσέα Δήμα, σχετικά με την υπόθεση ντόπινγκ.

Όμως υπό τις τεχνικές οδηγίες του θείο του, Πύρρου Δήμα, τα πήγε περίφημα. Αγωνιζόμενος στην κατηγορία των 85κ. σήκωσε 138 κιλά στο αρασέ, πετυχαίνοντας πανελλήνια ρεκόρ και στις τέσσερις ηλικιακές κατηγορίες, ανδρών, νέων ανδρών, εφήβων και παίδων.

Όμως, ο Γιώργος-Μάριος Δήμας δεν σταμάτησε εκεί, σηκώνοντας τα 156 κιλά στην κίνηση του επολέ ζετέ σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ ανδρών, εφήβων και παίδων και παράλληλα με τα 294 κιλά στο σύνολο βελτίωσε το πανελλήνιο ρεκόρ σε όλες τις κατηγορίες.

Πύρρος Δήμας: «πρέπει να προσέχουμε όταν έχουμε να κάνουμε με ανήλικα παιδιά»

Πριν από τους αγώνες ο Πύρρος Δήμας, μίλησε στο Star και στην εκπομπή, «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα».

Mεταξύ άλλων είπε: «Θα ήθελα να πω ότι πρέπει να προσέχουμε όταν έχουμε να κάνουμε με ανήλικα παιδιά. Θυμάμαι το 2004, όταν ο Σαμπάνης πήρε την κόρη του και την έστειλε στην Αμερική, την έδιωξε από τη χώρα. Εύχομαι σήμερα καλή επιτυχία στον ανιψιό μου, θα είμαι δίπλα του στο πανελλήνιο πρωτάθλημα».