Όλα τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής στους ομίλους της Γ' Εθνικής.

Με νίκες συνέχισαν στην κορυφή του 8ου ομίλου της Γ' εθνικής Δόξα Βύρωνα και Αιγάλεω. Η Δόξα επικράτησε με 0-2 του Ιωνικού και το Αιγάλεω με 0-1 της ΑΕΡ Αφάντου, ενώ ο Απόλλων Σμύρνης παραμένει ένα βαθμό πιο πίσω επικρατώντας με 3-0 του ΠΑΟ Ρουφ.

Στον έκτο όμιλο ο Παναιγιάλειος είχε την πρώτη απώλεια βαθμών στο πρωτάθλημα μένοντας στο 1-1 εκτός έδρας με τον Ατρόμητο Πατρών, κάτι που έδωσε τη δυνατότητα στην Παναχαϊκή να πλησιάσει στην κορυφή μετά το νικηφόρο πέρασμά της με 0-2 από την έδρα του Άρη Φιλιατών.

Στον τέταρτο όμιλο το νικηφόρο τους σερί στην κορυφή διατήρησαν τα Τρίκαλα που πέρασαν με 3-1 από την έδρα του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής

1ος όμιλος – 7η αγωνιστική

ΠΑΟΠ Νέας Αμισού-Καβάλα 2-1

Ορφέας Ελευθερούπολης-ΑΕ Θράκης 3-0

Ξάνθη-Δόξα Δράμας 0-2

Άρδας Καστανέων-Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου 2-0

Απόλλων Παραλιμνίου-Αετός Οφρύνιου 1-0

2ος όμιλος

Φοίνικας Πολίχνης-Ηρακλής Θερμαϊκού 0-1

Ακρίτες Συκεών-ΠΑΟΚ Κρηστώνης 0-3

Κιλκισιακός-Πανεδεσσαϊκός 1-3

ΑΕ Πολυκάστρου-Ποσειδώνας Μηχανιώνας 0-0

Μακεδονικός-Αστέρας Αγίου Νικολάου 1-0

Ρεπό: ΜΠΑΜ FC

3ος όμιλος

Καστοριά-ΠΑΣ Γιάννινα 1-1

ΑΕ Βατολάκκου-Θύελλα Κατσικάς 0-2

Εορδαϊκός-ΦΑΣ Νάουσα 1-0

Βέροια-Δόξα Μοσχολουρίου 0-0

Μακεδονικός Σιάτιστας-Μέγας Αλέξανδρος Φλώρινας 3-2

Ρεπό: Αναγέννηση Άρτας

4ος όμιλος

ΑΟ Ανθούπολης-Σαρακηνός 0-3

Εθνικός Νέου Κεραμιδίου-ΑΟ Τρίκαλα 1-3

Ερμής Εξοχής-Πιερικός 2-0

Διγενής Νεοχωρίου-Ρήγας Φεραίος 0-3

ΠΟ Ελασσόνας-ΑΕ Καρίτσας 2-0

Ρεπό: Ηρακλής Λάρισας

5ος όμιλος

Φωκικός-ΑΟ Αγράφων Κατσαντώνης 4-0

Αστέρας Λιανοκλαδίου-Νέα Αρτάκη 0-1

Ταμυναϊκός-Διαγόρας Αγίας Παρασκευής 0-0

ΑΠΣ Κηφισσός-ΠΑΣ Λαμία 1-2

ΑΟ Θήβα-Αναγέννηση Σχηματαρίου 0-1

Ρεπό: ΑΟ Καρύστου

6ος όμιλος

ΑΕ Λευκίμμης-Παλληξουριακός 1-4

Άρης Φιλιατών-Παναχαϊκή 0-2

ΑΟ Λεβάντε-Παναγρινιακός 0-1

Τηλυκράτης Λευκάδας-ΠΑΣ Πρέβεζα 0-1

Ατρόμητος Πατρών-Παναιγιάλειος 1-1

ΟΦ Αγίου Ματθαίου-ΑΟ Πλαταριάς 2-2

7ος όμιλος

Πανθυρεατικός-ΑΟ Λουτρακίου 0-1

Τέλος Άγρας-Παναργειακός 2-2

ΠΑΣ Κόρινθος-Αστέρας Βλαχιώτη 2-1

Ηρακλής Ξυλοκάστρου-Πέλοπας Κιάτου 0-0

Ερμής Κιβερίου-Πανθουριακός 0-2

Αστέρας Αμαλιάδας-ΑΟ Μιλτιάδης 3-1

8ος όμιλος

ΠΑΟ Ρουφ-Απόλλων Σμύρνης 0-3

Ιάλυσος-Απόλλων Καλυθιών 2-0

Ιωνικός-Δόξα Βύρωνα 0-2

Εθνικός-Προοδευτική 0-1

ΑΕΡ Αφάντου-Αιγάλεω 0-1

Αμφιάλη-Διαγόρας 0-2

9ος όμιλος

Αστέρας Βάρης-Νέα Ιωνία 1-0

Αστέρας Μαγούλας-Πανναξιακός 0-1

Ηλυσιακός-Αχαρναϊκός 2-0

Ηλιούπολη-Εθνικός Αστέρας 1-1

Σαρωνικός Αναβύσσου-Θύελλα Ραφήνας 1-2

Ρεπό: ΑΕ Μυκόνου

10ος όμιλος

Άγιος Νικόλαος-ΑΕ Νεάπολης 2-0

Ρεθυμνιακός-Χανιά 0-1

Πανακρωτηριακός-Εργοτέλης 2-0

ΑΟ Τυμπακίου-Ατσαλένιος 2-3

Πλατάνιας-Χερσόνησος 2-0

Γιούχτας-Επισκοπή 3-0