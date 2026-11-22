Γ' Εθνική: Δόξα Βύρωνα και Αιγάλεω συνέχισαν με νίκες στην κορυφή, πρώτη απώλεια για Παναιγιάλειο
Με νίκες συνέχισαν στην κορυφή του 8ου ομίλου της Γ' εθνικής Δόξα Βύρωνα και Αιγάλεω. Η Δόξα επικράτησε με 0-2 του Ιωνικού και το Αιγάλεω με 0-1 της ΑΕΡ Αφάντου, ενώ ο Απόλλων Σμύρνης παραμένει ένα βαθμό πιο πίσω επικρατώντας με 3-0 του ΠΑΟ Ρουφ.
Στον έκτο όμιλο ο Παναιγιάλειος είχε την πρώτη απώλεια βαθμών στο πρωτάθλημα μένοντας στο 1-1 εκτός έδρας με τον Ατρόμητο Πατρών, κάτι που έδωσε τη δυνατότητα στην Παναχαϊκή να πλησιάσει στην κορυφή μετά το νικηφόρο πέρασμά της με 0-2 από την έδρα του Άρη Φιλιατών.
Στον τέταρτο όμιλο το νικηφόρο τους σερί στην κορυφή διατήρησαν τα Τρίκαλα που πέρασαν με 3-1 από την έδρα του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου.
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Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής
1ος όμιλος – 7η αγωνιστική
ΠΑΟΠ Νέας Αμισού-Καβάλα 2-1
Ορφέας Ελευθερούπολης-ΑΕ Θράκης 3-0
Ξάνθη-Δόξα Δράμας 0-2
Άρδας Καστανέων-Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου 2-0
Απόλλων Παραλιμνίου-Αετός Οφρύνιου 1-0
2ος όμιλος
Φοίνικας Πολίχνης-Ηρακλής Θερμαϊκού 0-1
Ακρίτες Συκεών-ΠΑΟΚ Κρηστώνης 0-3
Κιλκισιακός-Πανεδεσσαϊκός 1-3
ΑΕ Πολυκάστρου-Ποσειδώνας Μηχανιώνας 0-0
Μακεδονικός-Αστέρας Αγίου Νικολάου 1-0
Ρεπό: ΜΠΑΜ FC
3ος όμιλος
Καστοριά-ΠΑΣ Γιάννινα 1-1
ΑΕ Βατολάκκου-Θύελλα Κατσικάς 0-2
Εορδαϊκός-ΦΑΣ Νάουσα 1-0
Βέροια-Δόξα Μοσχολουρίου 0-0
Μακεδονικός Σιάτιστας-Μέγας Αλέξανδρος Φλώρινας 3-2
Ρεπό: Αναγέννηση Άρτας
4ος όμιλος
ΑΟ Ανθούπολης-Σαρακηνός 0-3
Εθνικός Νέου Κεραμιδίου-ΑΟ Τρίκαλα 1-3
Ερμής Εξοχής-Πιερικός 2-0
Διγενής Νεοχωρίου-Ρήγας Φεραίος 0-3
ΠΟ Ελασσόνας-ΑΕ Καρίτσας 2-0
Ρεπό: Ηρακλής Λάρισας
5ος όμιλος
Φωκικός-ΑΟ Αγράφων Κατσαντώνης 4-0
Αστέρας Λιανοκλαδίου-Νέα Αρτάκη 0-1
Ταμυναϊκός-Διαγόρας Αγίας Παρασκευής 0-0
ΑΠΣ Κηφισσός-ΠΑΣ Λαμία 1-2
ΑΟ Θήβα-Αναγέννηση Σχηματαρίου 0-1
Ρεπό: ΑΟ Καρύστου
6ος όμιλος
ΑΕ Λευκίμμης-Παλληξουριακός 1-4
Άρης Φιλιατών-Παναχαϊκή 0-2
ΑΟ Λεβάντε-Παναγρινιακός 0-1
Τηλυκράτης Λευκάδας-ΠΑΣ Πρέβεζα 0-1
Ατρόμητος Πατρών-Παναιγιάλειος 1-1
ΟΦ Αγίου Ματθαίου-ΑΟ Πλαταριάς 2-2
7ος όμιλος
Πανθυρεατικός-ΑΟ Λουτρακίου 0-1
Τέλος Άγρας-Παναργειακός 2-2
ΠΑΣ Κόρινθος-Αστέρας Βλαχιώτη 2-1
Ηρακλής Ξυλοκάστρου-Πέλοπας Κιάτου 0-0
Ερμής Κιβερίου-Πανθουριακός 0-2
Αστέρας Αμαλιάδας-ΑΟ Μιλτιάδης 3-1
8ος όμιλος
ΠΑΟ Ρουφ-Απόλλων Σμύρνης 0-3
Ιάλυσος-Απόλλων Καλυθιών 2-0
Ιωνικός-Δόξα Βύρωνα 0-2
Εθνικός-Προοδευτική 0-1
ΑΕΡ Αφάντου-Αιγάλεω 0-1
Αμφιάλη-Διαγόρας 0-2
9ος όμιλος
Αστέρας Βάρης-Νέα Ιωνία 1-0
Αστέρας Μαγούλας-Πανναξιακός 0-1
Ηλυσιακός-Αχαρναϊκός 2-0
Ηλιούπολη-Εθνικός Αστέρας 1-1
Σαρωνικός Αναβύσσου-Θύελλα Ραφήνας 1-2
Ρεπό: ΑΕ Μυκόνου
10ος όμιλος
Άγιος Νικόλαος-ΑΕ Νεάπολης 2-0
Ρεθυμνιακός-Χανιά 0-1
Πανακρωτηριακός-Εργοτέλης 2-0
ΑΟ Τυμπακίου-Ατσαλένιος 2-3
Πλατάνιας-Χερσόνησος 2-0
Γιούχτας-Επισκοπή 3-0
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