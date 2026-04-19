Η Μαρία Στρατουδάκη δεν τα κατάφερε στο αρασέ, όμως στη μοναδική της έγκυρη προσπάθεια στο επολέ ζετέ, με 105κ. πήρε την 5η θέση στην κίνηση, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Μπατούμι.

Η Μαρία Στρατουδάκη συνδύασε την παρουσία της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα άρσης βαρών ανδρών-γυναικών στο Μπατούμι της Γεωργίας με μια σπουδαία εμφάνιση στην κίνηση του επολέ ζετέ στην κατηγορία των 53κ.

Η αθλήτρια του Κρατερού Χανίων, που έχει γεννηθεί στις 5 Ιουνίου 2008, αφήνοντας πίσω της την απογοήτευση από το άσχημο αποτέλεσμα στο αρασέ, όπου έχασε τρεις φορές τα 83κ., παρουσίασε ένα διαφορετικό πρόσωπο στο επολέ ζετέ, όπου σήκωσε τα 105κ., καταλαμβάνοντας την 5η θέση και πετυχαίνοντας τέσσερα πανελλήνια ρεκόρ.

Αρχικά έχασε τα 102κ. και τα 103κ., όμως στη μοναδική της έγκυρη προσπάθεια σήκωσε τα 105κ., πετυχαίνοντας πανελλήνιο ρεκόρ στις κατηγορίες κορασίδων, νεανίδων, νέων γυναικών και γυναικών.

Για τη Στρατουδάκη, η 2η μικρότερη ηλικιακά στην κατηγορία των 53κ., έμεινε με τη γλυκόπικρη γεύση, καθώς μη έχοντας κιλά στο αρασέ, έχασε την ευκαιρία να πλασαριστεί μέσα στην πρώτη πεντάδα στο σύνολο.

Η Βελγίδα, Νίνα Στερξ με 94κ. στο αρασέ (2η) και 116κ. στο επολέ ζετέ (1η), είχε τα περισσότερα κιλά στο σύνολο (210κ.) Η Ρουμάνα, Μιχαέλα Καμπέι πήρε το χρυσό στο αρασέ (95κ.), το ασημένιο στο επολέ ζετέ (114κ.) και ήταν 2η στο σύνολο με 209κ. Η Τουρκάλα, Κανσέλ Οζκάν πήρε τα χάλκινα μετάλλια, με 92κ. στο αρασέ και 106 στο επολέ ζετέ, έχοντας σύνολο στα 198κ.

Η συνέχεια των ελληνικών συμμετοχών

Κωνσταντίνος Λαμπρίδης –65 κ. Β' γκρουπ (20 Απριλίου 08:30)

Δέσποινα Πολακτσίδου – 69 κ. Β' γκρουπ (22 Απριλίου 12:00)

Ιωάννης Αθανασίου +110 κ. Β' γκρουπ (25 Απριλίου 12:00)

Γεώργιος Κιρβαλίτζε +110 κ. Β' γκρουπ (25 Απριλίου 12:00)



