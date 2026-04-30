Mε την ψυχή... στα πόδια στον 6ο Vamvakou Mountain Run

Την Κυριακή 7 Ιουνίου στη Βαμβακού Λακωνίας θα διεξαχθεί το 6ο Vamvakou Mountain Run, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία στους δρομείς του ορεινού τρεξίματος.

Την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026 μπορείς να ζήσεις την εμπειρία ενός αγώνα τρεξίματος που σε καλεί να ανακαλύψεις τον ρυθμό του βουνού, φέρνοντάς τον στο δικό σου tempo. Τρέχεις με την ψυχή στο στόμα για να προλάβεις υποχρεώσεις, κυνηγώντας στιγμές που φεύγουν σαν να μην υπήρξαν ποτέ. Και ύστερα έρχεται ο Ιούνιος και ο Vamvakou Mountain Run.

Στα μονοπάτια του λακωνικού Πάρνωνα, ανάμεσα σε έλατα και πεύκα, δίπλα σε φαράγγια και ανοιχτούς ορίζοντες και κοντά στο αναγεννημένο χωριό της Βαμβακούς, την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026, το ρολόι μετράει τον χρόνο, αλλά όχι μόνο την επίδοση, στην 6η διοργάνωση ενός αγώνα ορεινού τρεξίματος που είναι ταυτόχρονα αθλητική πρόκληση και απόδραση από τους ρυθμούς της πόλης. Για όλους.

Η διοργάνωση ανήκει στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Vamvakou Revival και εντάσσεται στην πρωτοβουλία Αναβίωσης της Βαμβακούς, που υλοποιείται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Στόχος είναι η ανάδειξη του φυσικού πλούτου της περιοχής και η ενθάρρυνση της συμμετοχής σε δραστηριότητες μέσα στη φύση. Τη διοργανωτική επίβλεψη και τεχνική ενημέρωση του αγώνα έχει ο δρομέας και coach Ιωάννης Δημόπουλος.

Με μετακίνηση από Αθήνα και Καλαμάτα (με ενδιάμεσους σταθμούς Κόρινθος & Τρίπολη), o Vamvakou Mountain Run φέρνει δρομείς κάθε επιπέδου στη γραμμή εκκίνησης.

Από την πλατεία της Βαμβακούς στα 950 μέτρα, με τη διαδρομή να ανεβαίνει μέχρι τα 1900 μέτρα, το βουνό σε δοκιμάζει αλλά και σε ανταμείβει μέσα από τρεις διαδρομές, 29, 19 και 7 χιλιομέτρων.

Ο τερματισμός σε φέρνει πίσω στο χωριό, με μετάλλια, βραβεύσεις και κληρώσεις δώρων να κλείνουν τον κύκλο της προσπάθειας. Επιπλέον, ο αγώνας είναι ενταγμένος στο International Trail Running Association, για να μετράς αν το επιθυμείς τις επιδόσεις και να μαζεύεις πόντους για τις επόμενες προκλήσεις σου.



Και επειδή οι δρομείς μπορεί να τρέχουν μόνοι, αλλά στη Βαμβακού οι παρέες γράφουν την ιστορία, το χωριό έχει να προσφέρει πολλές επιλογές για να μοιραστούν με όσους τους συνοδεύουν: ποδηλατάδες, pasta party, δραστηριότητες για παιδιά αλλά και μια συζήτηση με τη δρομέα υπερπαποστάσεων, Ασημίνα Ιγγλέζου, και τον δρομέα και καλλιτέχνη, Γιώργο Δημουλά, που θα εμπνεύσει όσους τρέχουν αλλά και όσους ακόμα το σκέφτονται.

Γιατί στον Vamvakou Mountain Run συμμετέχεις όχι μόνο με τα πόδια, αλλά και με την ψυχή σου! Και ό,τι κι αν επιλέξεις τελικά – να τρέξεις, να παρακολουθήσεις ή να χαλαρώσεις– η Βαμβακού σε περιμένει για να ζήσεις τις στιγμές που μένουν.

Οι αιτήσεις συμμετοχής άνοιξαν και θα διαρκέσουν έως τις 31/05. Περισσότερες πληροφορίες για τις διαδρομές, τις εγγραφές και τις παράλληλες εκδηλώσεις εδώ

Λίγα λόγια για τη Βαμβακού και τη Vamvakou Revival



H Vamvakou Revival ιδρύθηκε το 2018, με σκοπό την πλήρη αναζωογόνηση του χωριού της Βαμβακούς Λακωνίας, από μια ομάδα νέων με καταγωγή και ισχυρούς δεσμούς με το χωριό, έχοντας την ηθική και οικονομική υποστήριξη από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Οι δύο οργανισμοί μοιράζονται τα τελευταία χρόνια το κοινό όραμα της Αναβίωσης της Βαμβακούς, με εφόδια την ιστορία, το ανθρώπινο κεφάλαιο και τον φυσικό πλούτο της περιοχής.

Όραμα είναι η δημιουργία ενός χωριού-πρότυπου, βασισμένου στη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου, με πρωτεύοντα στόχο την επιστροφή μόνιμων κατοίκων. Βασικό όχημα αποτελούν η δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και η εξασφάλιση σύγχρονων συνθηκών διαβίωσης, ώστε σε μερικά χρόνια η Βαμβακού να σφύζει και πάλι από ζωή με οικογένειες, παιδιά - και το πρώτο κουδούνι του σχολείου να χτυπήσει ξανά.

Οι βασικοί πυλώνες της πρωτοβουλίας είναι ο τουρισμός, η καινοτομία, ο πολιτισμός, η αγροδιατροφή και η επιχειρηματικότητα. Πρόθεση είναι η Βαμβακού να χαράξει τον δρόμο της αναβίωσης, φιλοδοξώντας να λειτουργήσει ως μοντέλο, ώστε να ακολουθήσουν πολλά ακόμη χωριά στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.