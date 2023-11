Ένα σπουδαίο στατιστικό στοιχείο που αποδεικνύει ότι ο Λιονέλ Μέσι κάνει παραπάνω από τα... φυσιολογικά.

Σε mood Χρυσής Μπάλας εξακολουθεί να βρίσκεται ο κύκλος του Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ έκανε... πλάκα στην τελετή, καθώς όπως γνωστοποίησε το «France Football», κατέκτησε το βραβείο, έχοντας μια διαφορά 105 πόντων από τον δεύτερο Έρλινγκ Χάαλαντ.

Δεν χρειαζόταν φυσικά την όγδοη Χρυσή Μπάλα της καριέρας του για να αποδείξει ότι είναι ένας εκ των κορυφαίων όλων των εποχών. Από το ξεκίνημα της καριέρας του, μέχρι και σήμερα, ο «pulga» αποδεικνύει συνεχώς ότι πρόκειται για μια σπάνια, ίσως και μοναδική, περίπτωση ποδοσφαιριστή. Όσα έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια είναι τα αποδεικτικά στοιχεία, με τον μήνα του Κατάρ να ολοκληρώνει με τον καλύτερο τρόπο το «παραμύθι» που έγραψε και συνεχίζει να γράφει ο Μέσι όλα αυτά τα χρόνια.

Ρεκόρ, στατιστικά, νούμερα και πολλά άλλα τα οποία είναι ήδη γνωστά. Ωστόσο ένα νέο στατιστικό στοιχείο αποδεικνύει και πάλι ότι ο Μέσι κάνει παραπάνω από τα... φυσιολογικά. Και πρόκειται για την στατιστική κατηγορία των xGoals, η οποία αναφέρεται στις πιθανότητες που έχουν οι ευκαιρίες που δίνονται για να μετατραπούν σε γκολ, με τον Μέσι να καταρρίπτει και τον συγκεκριμένο νέο... κόσμο ο οποίος έχει εμφανιστεί στον ποδοσφαιρικό πλανήτη τα τελευταία χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα, από τη σεζόν 2014/15, ο Μέσι «θα» έπρεπε να είχε σκοράρει 193 διαφορετικές περιπτώσεις. Το «θα» αναφέρεται στις πιθανότητες των ευκαιριών που έχουν παρουσιαστεί στον Μέσι αυτά τα χρόνια και στα γκολ που με βάση τις φάσεις, «έπρεπε» να είχε σκοράρει.

Ο Αργεντίνος δεν έχει βάλει απλά 193 γκολ, αλλά έχει καταφέρει να «σπάσει» μέχρι και τους... κανονισμούς των πιθανοτήτων, καθώς σε αυτό το διάστημα έχει πετύχει συνολικά, 231 γκολ, που σημαίνει ότι έχει σκοράρει 37 περισσότερες φορές από αυτά που «λέει» η στατιστική των excpexted goals.

Ένα απίθανο νούμερο, το οποίο αποδεικνύει κιόλας ότι ο Μέσι δεν είναι ένας... φυσιολογικός ποδοσφαιριστής. Ο Μέσι «φώναξε»... παρών στα δύσκολα, κάτι που έδειξε με το... καλησπέρα του Μουντιάλ, σκοράροντας ένα απίθανο γκολ απέναντι στο Μεξικό, το οποίο είχε 0.2 xG! Αυτό σύμφωνα με τις απαραίτητες μετρήσεις, ήταν το πιο unexpected γκολ από τα 120 που σημειώθηκαν στα γήπεδα του Κατάρ.

🌠 | MOST UNEXPECTED GOAL



Given we introduced xG and players' Shotmaps for #Qatar2022, it's fair we single out the most improbable goal as well!



Lionel Messi's opener v Mexico had an xG value of 0.02, the lowest of all 120 goals at the tournament so far. 🇦🇷🔥#FIFAWorldCup pic.twitter.com/mqiVaP49wL