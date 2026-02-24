Η Τόπιτς έβγαλε 2.00μ. στην Μπάνσκα Μπίστριτσα

Η 20χρονη Ανγκελίνα Τόπιτς «έσπασε» το φράγμα των δύο μέτρων στην Μπάνσκα Μπίστριτσα της Σλοβακίας και με 2.00μ. βελτίωσε το ρεκόρ Σερβίας.

H Ανγκελίνα Τόπιτς το κυνηγούσε και το πέτυχε, η Σέρβα πρωταθλήτρια με άλμα στα 2.00μ. στο μίτιγκ της Μπάνσκα Μπίστριτσα στη Σλοβακία μπήκε στο κλαμπ των αλτριών που ξεπερνούν αυτό το «φράγμα» κι ενώ ακόμα δεν έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας της.

Αφού «καθάρισε» με την 1η προσπάθεια το 1.85μ., το 1.90μ., το 1.94μ. και το 1.98μ., η Ανγκελίνα Τόπιτς πέρασε επιτυχημένα πάνω από τον πήχη στα 2.00μ., στη δεύτερη προσπάθεια, με τον μπαμπά της Ντράγκουτιν, παλαιό πρωταθλητή, μεγάλο αντίπαλο του δικού μας Λάμπρου Παπακώστα και σήμερα προπονητή της, να τρελαίνεται.

Η Τόπιτς, που κάθε χρόνο βρίσκεται για προετοιμασία στη χώρα μας, βελτίωσε κατά δύο εκατοστά το ρεκόρ Σερβίας, που είχε η ίδια με 1.98μ. και το είχε πετύχει τρεις φορές: Αρχικά σε ηλικία 19 ετών το 2024 και το είχε ισοφαρίσει την ίδια χρονιά κι έπειτα πέρυσι στο Λοτζ.

Παγκόσμια πρωταθλήτρια στις νεάνιδες το 2024 και 3η τον περασμένο Σεπτέμβριο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Τόκιο, έγινε η 2η αθλήτρια μέσα στη χρονιά που ξεπερνά τα δύο μέτρα, μετά τη Γιαροσλάβα Μάχουτσικ, που υπερέβη τα 2.03μ. στις 27 Ιανουαρίου στο Λβιβ.

Στον αγώνα ύψος γυναικών στην Μπάνσκα Μπίστριτσα η Τζαμαϊκανή, Λαμάρα Ντίστιν και η Σουηδέζα, Λουίζ Έκμαν ακολούθησαν με 1.96μ., ενώ η Κύπρια Ελενα Κουλιτσένκο, μετά την πρεμιέρα της με 1.91μ. στο Τρίνετς της Τσεχίας, τώρα με 1.85μ. πήρε την 9η θέση.



