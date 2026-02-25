Τζολάκης: «Δείξαμε ότι αξίζαμε να είμαστε εδώ, κάποιες λεπτομέρειες δεν μας έδωσαν πολλές ελπίδες»

Όσα δήλωσε ο Κωνσταντής Τζολάκης μετά το 0-0 στο Λεβερκούζεν και τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από τη συνέχεια του Champions League.

Ο Ολυμπιακός στάθηκε όρθιος στο Λεβερκούζεν, αλλά δεν θα συνεχίσει στο Champions League, με τον Κωνσταντή Τζολάκη μετά το τέλος του ματς να στέκεται στο κακό τρίλεπτο του πρώτου αγώνα στο Φάληρο μιλώντας στο MEGA:

«Με την παρουσία μας ειδικά στα τελευταία παιχνίδια δείξαμε ότι αξίζαμε να είμαστε σε αυτή τη φάση. Κάποιες λεπτομέρειες στο προηγούμενο ματς δεν μας έδωσαν πολλές ελπίδες. Παλέψαμε ως το τελευταίο λεπτό, αλλά κάποιες λεπτομέρειες δεν μας επέτρεψαν να σκοράρουμε ένα γκολ για να έχουμε ελπίδες. Σε αυτά τα δύο παιχνίδια οι ομάδες ήταν ισάξιες. Στο πρώτο παιχνίδι σε ένα κακό τρίλεπτο δεχθήκαμε δύο γκολ και η Λεβερκούζεν το διαχειρίστηκε», ανέφερε αρχικά και συνέχισε λέγοντας για τον κόσμο, αλλά και για τον στόχο του τίτλου:

«Ευχαριστούμε τους οπαδούς μας για τη στήριξη. Δεν καταφέραμε να τους κάνουμε λίγο περισσότερο χαρούμενους. Είναι περήφανοι σίγουρα. Στόχος μας είναι να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα και να είμαστε και του χρόνου στα αστέρια».