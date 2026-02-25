Ρέτσος: «Δώσαμε όλοι το 100%, τώρα στόχος το πρωτάθλημα»
Ο Ολυμπιακός έφυγε με το 0-0 από το Λεβερκούζεν, αποτέλεσμα που όμως δεν του επιτρέπει να συνεχίσει στο Champions League με τον αρχηγό του, Παναγιώτη Ρέτσο να τονίζει στο MEGA μετά το παιχνίδι στη BayArena:
«Κάναμε μεγάλη προσπάθεια, αλλά το αποτέλεσμα μας απογοήτευσε. Δώσαμε το 100% όλοι, αλλά δεν καταφέραμε να βάλουμε ένα γκολ. Θέλαμε να κρατήσουμε το μηδέν πίσω για να έχουμε ελπίδες αν σκοράραμε. Συνεχίζουμε για την προσπάθειά μας στο πρωτάθλημα».
Όσο για τη συνέχεια, πρόσθεσε: «Θέλαμε να προχωρήσουμε. Το πιστεύαμε. Είχαμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, δώσαμε όλη μας την ενέργεια και επικεντρωνόμαστε τώρα στο πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα είναι ο πρώτος μας στόχος, όπως πάντα, το σημαντικό είναι να ξεκουραστούμε και να νικήσουμε στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό».
