Μεντιλίμπαρ: «Μας έλειψε η λεπτομέρεια, ο Ποντένσε ένιωσε ενοχλήσεις»

O Ολυμπιακός δεν κατάφερε να κάνει ανατροπή στη ρεβάνς της Γερμανίας, καθώς έμεινε στο «μηδέν» με τη Λεβερκούζεν και αποκλείστηκε από το Champions League. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις του μετά το ματς αναφέρθηκε στην πορεία της ομάδας του, στη... λεπτομέρεια που έλειψε και στην απουσία του Ντάνιελ Ποντένσε από την αποστολή.

Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

«Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Είμαστε στην καλύτερη διοργάνωση του κόσμου, τερματίσαμε στη μέση της βαθμολογίας, 18οι από 36 ομάδες. Απέναντι σε έναν πολύ καλό αντίπαλο αισθανθήκαμε καλά σήμερα.

Ήταν ούτως ή άλλως δύσκολο μετά το 2-0. Αυτό που μας έλειψε ήταν μια μικρή λεπτομέρεια για να δημιουργήσουμε μεγάλο κίνδυνο στον αντίπαλο. Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι από την εμφάνιση και όλη τη διαδρομή. Έχουμε κάνει ένα καλό Champions League».

Για την απουσία του Ποντένσε και τους τρεις χαφ: «Ο Ποντένσε έμεινε εκτός γιατί ένιωσε ενοχλήσεις στη χθεσινή προπόνηση. Η ιδέα με τους τρεις μέσους ήταν γιατί θέλαμε να δημιουργήσουμε περισσότερη πίεση, θέλαμε να κρατήσουμε την μπάλα».

Για τη «φθορά» της Ευρώπης: «Δεν θα είναι εύκολη η συνέχεια. Είμαστε τρεις ομάδες ψηλά στη βαθμολογία, με μικρή διαφορά μεταξύ μας. Δεν θα έχουμε παιχνίδια μέσα στην εβδομάδα, θα έχουμε ένα ματς την εβδομάδα. Καμία φορά η δύναμη που σου δίνει το Champions League είναι πιο μεγάλη από ένα διάλειμμα. Το μυαλό πολλές φορές δημιουργεί πιο καλά από τη φυσική κατάσταση».