Δείτε τις καλύτερες φάσεις από το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Άρη.

Στο κατάμεστο «Παλατάκι», ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει μία σπουδαία νίκη επί του συμπολίτη του και παρέμεινε μόνος πρώτος στην κορυφή της GBL. Υποδέχθηκε τον Άρη για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος και πήρε τη μεγάλη νίκη με 99-77.