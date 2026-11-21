Όλα όσα έκανε ο φανταστικός Νικ Καλάθης στη μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ κόντρα στον Άρη.

Το πρώτο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, ήταν «ασπρόμαυρο». Ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε μία τρομερή εμφάνιση και πήρε τη νίκη επί του Άρη με 99-77 για την 8η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Το «Παλατάκι» ήταν κατάμεστο και ένας παίκτης που ξεσήκωσε τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ με την απόδοσή του, ήταν ο Νικ Καλάθης. Ο πολύπειρος διεθνής γκαρντ, ήταν κάτι παραπάνω από εντυπωσιακός και τα έκανε όλα άριστα στο παρκέ.

Ο Καλάθης ήταν ασύλληπτος, καθώς έμεινε στο παρκέ για 33 λεπτά και είχε 12 πόντους (4/6 τρίποντα), 8 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος.

Μία εμφάνιση που δείχνει και την ποιότητά που έχει και το πόσο επιδραστικός μπορεί να είναι στα 37 του.