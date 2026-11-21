ΠΑΟΚ - Άρης 99-77: Όσα έκανε ο καταπληκτικός Καλάθης
Το πρώτο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, ήταν «ασπρόμαυρο». Ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε μία τρομερή εμφάνιση και πήρε τη νίκη επί του Άρη με 99-77 για την 8η αγωνιστική της Greek Basketball League.
Το «Παλατάκι» ήταν κατάμεστο και ένας παίκτης που ξεσήκωσε τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ με την απόδοσή του, ήταν ο Νικ Καλάθης. Ο πολύπειρος διεθνής γκαρντ, ήταν κάτι παραπάνω από εντυπωσιακός και τα έκανε όλα άριστα στο παρκέ.
Ο Καλάθης ήταν ασύλληπτος, καθώς έμεινε στο παρκέ για 33 λεπτά και είχε 12 πόντους (4/6 τρίποντα), 8 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος.
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Μία εμφάνιση που δείχνει και την ποιότητά που έχει και το πόσο επιδραστικός μπορεί να είναι στα 37 του.
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