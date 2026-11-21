Ο Αντρέα Τρινκιέρι έκανε το δικό του σχόλιο για τη μεγάλη νίκη που πήρε ο ΠΑΟΚ επί του Άρη.

Ο ΠΑΟΚ πήρε μία σπουδαία νίκη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Υποδέχθηκε τον Άρη στο «Παλατάκι» και πήρε το θετικό αποτέλεσμα με 99-77 για την 8η αγωνιστική της Greek Basketball League, παραμένοντας πρώτος και αήττητος στο πρωτάθλημα.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι μίλησε για τα στοιχεία που έκαναν τον ΠΑΟΚ να φτάσει στη νίκη, ενώ αποθέωσε τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο.

Ο Τρινκιέρι είπε

«Πολύ μεγάλη νίκη. Είχαμε τον έλεγχο από την αρχή, παίξαμε με την κατάλληλη ενέργεια. Περιμέναμε αυτό το παιχνίδι. Η ατμόσφαιρα ήταν μαγική. Είμαι σίγουρος ότι οι οπαδοί μας το ευχαριστήθηκαν. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τη διακοπή και να γεμίσουμε δυνάμεις».

Για το κλειδί του αγώνα: «Δεν ήταν μόνο ένα, ήταν η προσέγγιση μας. Όλοι ήταν έτοιμοι, ήμασταν συγκεντρωμένοι. Έτσι παίζεις αυτά τα παιχνίδια και έτσι τα νικάς. Όλοι έδωσαν κάτι και βοήθησαν την ομάδα».