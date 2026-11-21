Τρινκιέρι: «Είχαμε τον έλεγχο από την αρχή - Η ατμόσφαιρα ήταν μαγική»
Ο ΠΑΟΚ πήρε μία σπουδαία νίκη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Υποδέχθηκε τον Άρη στο «Παλατάκι» και πήρε το θετικό αποτέλεσμα με 99-77 για την 8η αγωνιστική της Greek Basketball League, παραμένοντας πρώτος και αήττητος στο πρωτάθλημα.
Ο Αντρέα Τρινκιέρι μίλησε για τα στοιχεία που έκαναν τον ΠΑΟΚ να φτάσει στη νίκη, ενώ αποθέωσε τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο.
Ο Τρινκιέρι είπε
«Πολύ μεγάλη νίκη. Είχαμε τον έλεγχο από την αρχή, παίξαμε με την κατάλληλη ενέργεια. Περιμέναμε αυτό το παιχνίδι. Η ατμόσφαιρα ήταν μαγική. Είμαι σίγουρος ότι οι οπαδοί μας το ευχαριστήθηκαν. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τη διακοπή και να γεμίσουμε δυνάμεις».
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Για το κλειδί του αγώνα: «Δεν ήταν μόνο ένα, ήταν η προσέγγιση μας. Όλοι ήταν έτοιμοι, ήμασταν συγκεντρωμένοι. Έτσι παίζεις αυτά τα παιχνίδια και έτσι τα νικάς. Όλοι έδωσαν κάτι και βοήθησαν την ομάδα».
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