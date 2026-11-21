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Στη Super League η ΑΕΚ έχει απαιτητική έξοδο στη Νίκαια απέναντι στην Καλαμάτα, η οποία αναζητά ακόμα μια έκπληξη απέναντι σε ομάδα του Big-4. Τα περισσότερα βλέμματα, ωστόσο, θα συγκεντρωθούν στο μπάσκετ και το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Εκεί όπου ΠΑΟΚ και Άρης θα κοντράρουν τις δυνάμεις τους στη μεταξύ τους μάχη, ως δυο δυνάμεις που τη φετινή περίοδο παίζουν «μπάλα» σε διαφορετικό επίπεδο.

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Η Καλαμάτα αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στη Νίκαια στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Super League, με την Ένωση να μην έχει περιθώρια για έξτρα απώλειες. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς προσπαθεί να διαχειριστεί τις νέες συνθήκες της φετινής περιόδου, καθώς η προσθήκη του Champions League έχει προκαλέσει αναταράξεις στην πορεία της. Η κούραση και η μεγαλύτερη πίεση έχουν οδηγήσει σε πιο συχνές απώλειες βαθμών στο πρωτάθλημα, με την Ένωση να έχει μείνει πίσω στο κυνήγι από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει πως η ΑΕΚ βρίσκεται σε κακή κατάσταση.

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Σε επίπεδο πρωταθλήματος ειδικά μετράει τέσσερις νίκες στα τελευταία πέντε ματς, αλλά η παρουσία της στα ντέρμπι είναι μια άλλη ιστορία.

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Προέρχεται, άλλωστε, από ήττες κόντρα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, ενώ ηττήθηκε με 3-2 στο φινάλε και από τη Ρεάλ Μαδρίτης, παρά την ηρωική προσπάθεια μέχρι το τελευταίο λεπτό. Η νίκη επί του Λεβαδειακού, πάντως, επανέφερε την ηρεμία στο κιτρινόμαυρο «στρατόπεδο» πριν από τη διακοπή των εθνικών ομάδων και προσέφερε την απαραίτητη ψυχική γαλήνη για να προετοιμαστεί σωστά για τη συνέχεια. Η έξοδος πάντως στη Νίκαια θέλει προσοχή, ιδίως από τη στιγμή που η Καλαμάτα έχει αποδείξει πως πρόκειται για ένα σύνολο, άξιο παραμονής στην κατηγορία.

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Η νίκη με 3-1 επί του ΠΑΟΚ μάλιστα αποτελεί το κορυφαίο της αποτέλεσμα τη φετινή περίοδο και συνάμα μια προειδοποίηση προς την ΑΕΚ. Σε θέρμα φόρμας, πάντως, παρουσίασε προβλήματα πριν από τη διακοπή, καθώς αγνοεί τη νίκη στις τρεις προηγούμενες αγωνιστικές του πρωταθλήματος.

Απόδοση στο 2.40: Νίκη Άρη & Να σκοράρουν κι οι δυο ομάδες 70 πόντους

Ντερμπάρα ΠΑΟΚ - Άρης στη Θεσσαλονίκη, με τις δυο ανερχόμενες δυνάμεις του ελληνικού μπάσκετ να δίνουν το δικό τους μπρα-ντε-φερ για τα ηνία της πόλης. Οι γηπεδούχοι μετά το τέλος των πρώτων επτά αγωνιστικών ήταν πρωτοπόροι της βαθμολογίας, καταγράφοντας ένα εντυπωσιακότατο απόλυτο νικών στην GBL. Ακόμα και χωρίς τον τραυματία Όσμαν στη διάθεσή του, ο Αντρέα Τρινκιέρι έχει δει τους παίκτες του να μετρούν εννιά νίκες στα δέκα προηγούμενα παιχνίδια τους, οι έξι εκ των οποίων είναι διαδοχικές. Η πανίσχυρη Μπαχτσετσεχίρ ήταν η μοναδική που κατάφερε να τους ανατρέψει από το δρόμο τους πίσω στον Οκτώβριο, αλλά έκτοτε ο ΠΑΟΚ έχει χτίσει μια ατσάλινη ψυχολογία. Χαρακτηριστική απόδειξη η πιο πρόσφατη νίκη του επί της Μανρέσα στην Ισπανία, όταν γύρισε από το -15 χάρη στους εξαιρετικούς Ταϊρί (25 πόντοι) και Χάτζινς (18 πόντοι).

Την ίδια ώρα βέβαια, ο Άρης έχει τους δικούς του λόγους να χαμογελά ενόψει της αναμέτρησης. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, άλλωστε, έχει βάλει κάτω φέτος Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, έχει υποτάξει τους δυο αιώνιους του ελληνικού μπάσκετ και ελπίζει πως το καλό θα τριτώσει απέναντι στον ΠΑΟΚ, ώστε να πάρει και τα σκήπτρα της πόλης. Η απρόσμενη ήττα από την Καρδίτσα στην πρεμιέρα αποτελεί πλέον μακρινό παρελθόν, με τους Κίτρινους να μετρούν έκτοτε έξι νίκες στη σειρά στην GBL με ρεσιτάλ πόντων.

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Μέσα στο Νοέμβριο ιδίως έχουν βρει γερή φόρμα στο σκοράρισμα, με τον μέσο όρο των πόντων ανά αγώνα να αγγίζει τους 94! Στα τελευταία τρία παιχνίδια τους μάλιστα φλερτάρουν συνεχώς με τις «εκατοστάρες» κι απέναντι στον ΠΑΟΚ θα έχουν αναμενόμενα το έξτρα κίνητρο για να χαρίσουν πλούσιο θέαμα στον κόσμο τους.

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