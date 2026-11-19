Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένουν Super Βοοsted Odds, Promos και Αποστολές μέσα από το καθημερινό Πάμε Στοίχημα Calendar

Οι αγώνες των εθνικών ομάδων στο Nations League ολοκληρώθηκαν και τα πρωταθλήματα επιστρέφουν. Στη Super League διεξάγεται η 11η αγωνιστική.

Την αυλαία ανοίγει το Σάββατο, στις 19:30, ο αγώνας Καλαμάτα-ΑΕΚ.

Την Κυριακή γίνονται τα παιχνίδια Λεβαδειακός-Ατρόμητος (16:00), Παναιτωλικός-Βόλος (17:00), Παναθηναϊκός-ΟΦΗ (17:30), Ολυμπιακός-Ηρακλής (19:00) και ΠΑΟΚ-Κηφισιά (19:30).

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με το ματς Αστέρας Τρίπολης-Άρης (17:00).

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει αμέτρητες αγορές για τις αναμετρήσεις της Super League, καθώς και ενισχυμένες αποδόσεις την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων.

Καλαμάτα-ΑΕΚ

Η ΑΕΚ να κερδίσει & Over 9.5 κόρνερ

Να Σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 8.5 κόρνερ

Παναθηναϊκός-ΟΦΗ

Σκορ πολλαπλών επιλογών: 2-1, 3-1 ή 4-1

Ο Παναθηναϊκός να κερδίσει & Over 10.5 κόρνερ

Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένουν κάθε μέρα Super Βοοsted Odds, Promos και Αποστολές μέσα από το καθημερινό Πάμε Στοίχημα Calendar.

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει για τις μεγάλες αναμετρήσεις τις προωθητικές ενέργειες «Boost Νίκης», «Στο Παρά 1» & «Bet Builder Boost»* και για τους αγώνες της Super League την ενέργεια «Bet Lock»*.



Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης με «20 & Kάρφωσες»* από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ



Στη Euroleague ολοκληρώνεται σήμερα η 13η αγωνιστική και στις 21:15 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης με στόχο τη νίκη που θα τον ανεβάσει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Στα καταστήματα Allwyn προσφέρονται πολλές στοιχηματικές επιλογές και η προωθητική ενέργεια «20 & Κάρφωσες»* για το παιχνίδι του Ολυμπιακού, καθώς και ενισχυμένες αποδόσεις:

Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης

E. Φουρνιέ 21+ πόντοι

Τ. Λουαού-Καμπαρό 13+ πόντοι

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ