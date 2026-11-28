Οι δυσλειτουργίες της Βοσνιακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης αναγκάζουν τον Νούρκιτς να πάρει την κατάσταση στα χέρια του αναφορικά με τη συμμετοχή του Μούσα στα παράθυρα.

Η Βοσνία δίνει τη δική της «μάχη» για να είναι παρούσα στο MundoBasket 2027, ωστόσο η χώρα των Βαλκανίων στερείται τις υπηρεσίες του αστέρα της Ντουμπάι BC, Ντζάναν Μούσα, στα παράθυρα της FIBA.

Οι Βόσνιοι θα αγωνιστούν κόντρα στη Λιθουανία χωρίς τον πρώην παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς υπάρχει οφειλή προς τη FIBA για την ασφάλεια του παίκτη. Η ανακοίνωση της Βοσνίας αναφέρει πως η FIBA ζήτησε να πληρωθεί ένα υψηλό ποσό για την ασφάλεια του παίκτη, που είναι δύσκολο να καλυφθεί. Πρόκειται για 36 χιλιάδες μάρκα Βοσνίας, τα οποία σε ευρώ είναι 18.405.

Το περιστατικό εξέπληξε ακόμη και τον ίδιο τον Ντζάναν Μούσα, ο οποίος εξέφρασε την απογοήτευσή του μ’ ένα story που ανήρτησε στο Instagram, επαναλαμβάνοντας την προθυμία του να εκπροσωπήσει τη χώρα του. Έτσι, ο Βόσνιος σταρ του NBA, Γιουσούφ Νούρκιτς, που αγωνίζεται στους Γιούτα Τζαζ, αποφάσισε να λάβει δράση, ώστε ο Μούσα να παίξει κανονικά. Ο Νούρκιτς δεν μπορεί να βοηθήσει την πατρίδα του, ελέω των υποχρεώσεων στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού. Παρόλα αυτά, παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις και κρίνει έντονα -γι' ακόμη μια φορά- την Ομοσπονδία για τις κινήσεις της και τη στάση της.

Από τις ΗΠΑ, έστειλε το δικό του μήνυμα σχετικά με την κατάσταση, τονίζοντας πως θα πληρώσει ο ίδιος την οφειλή της Βοσνικής Ομοσπονδίας, η οποία θα επιτρέψει στον Μούσα να ενισχύσει τις προσπάθειες της χώρας του.

Αναλυτικά το μήνυμά του:

«Εδώ και χρόνια μιλάμε για την κατάσταση στην Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, αλλά κανείς δεν κάνει τίποτα. Οι παίκτες έρχονται έτοιμοι να αγωνιστούν, όμως η κατάσταση στην οργάνωση παραμένει η ίδια. Θα πληρώσω εγώ την ασφάλιση. Αφήστε τον Μούσα να παίξει στη Ζέτρα. Για τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη».