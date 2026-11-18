Την τρίτη θέση κατέκτησε ο Αντρέ Λουίζ, σε ψηφοφορία για τον καλύτερο πρωτοεμφανιζόμενο ποδοσφαιριστή στο MLS για το 2026.

Ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού, Αντρέ Λουίζ, είδε τον Γκριεζμάν να κατακτά το βραβείο του κορυφαίου πρωτοεμφανιζόμενου στο MLS μετά από σχετική ψηφοφορία και αρκέστηκε στην τρίτη θέση...

Ο 24χρονος εξτρεμ που το καλοκαίρι πουλήθηκε στην Κάνσας Σίτι έναντι του ποσού των 16+3.5 εκατ. ευρώ, κατάφερε να ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις καθώς ήταν ανάμεσα στους τρεις φιναλίστ της ψηφοφορίας του κορυφαίου πρωτοεμφανιζόμενου ποδοσφαιριστή στο MLS για το 2026. Μαζί με τον Γάλλο σταρ της Ορλάντο Σίτι και τον Γκιγιέρμε της Χιούστον Ντάιναμο.

The new guys lit up the league this year. 🔥 The voters' choice? Antoine Griezmann. 🗳️ https://t.co/0BZatgeSgr — Major League Soccer (@MLS) November 17, 2026

Όμως, ο Γκριεζμάν ήταν εκείνος που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους και πήρε το βραβείο, αφήνοντας τον Βραζιλιάνο της Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι στην τρίτη θέση.

Αξίζει να αναφέρουμε πως σε σε μόλις 13 συμμετοχές στο MLS μέτρησε οκτώ γκολ και τρεις ασίστ, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις. Ωστόσο παρά την εντυπωσιακή του παρουσία, η πρωτιά στην ψηφοφορία της MLS κατέληξε στον Γκριεζμάν, ο οποίος συγκέντρωσε συνολικά το 51,02% των ψήφων, έναντι 25,12% του Γκιγιέρμε και 6,19% του Αντρέ Λουίζ.