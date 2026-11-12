Ο Μιχάλης Γρηγορίου αξιοποίησε τις τελευταίες προπονήσεις για δουλειά στην ανασταλτική λειτουργία, πριν ο Άρης επιστρέψει την Τρίτη (17/11) για την Τρίπολη.

Ένα πρώτο κομμάτι της δουλειάς του Άρη στη διάρκεια της διακοπής ολοκληρώθηκε, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να δίνει, τις προηγούμενες ημέρες, ιδιαίτερη έμφαση στην ανασταλτική λειτουργία της ομάδας.

Το συγκεκριμένο κομμάτι βρέθηκε ψηλά στην ατζέντα του τεχνικού επιτελείου καθώς χρήζει βελτίωσης ενόψει της επανέναρξης και ειδικά από τη στιγμή που ακολουθεί ένας κύκλος απαιτητικών αναμετρήσεων και αναμένεται να απασχολήσει ξανά την ομάδα όταν οι ποδοσφαιριστές επιστρέψουν στις εγκαταστάσεις την ερχόμενη Τρίτη (17/11).

Άλλωστε, το παιχνίδι με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη έχει οριστεί για τη μεθεπόμενη Δευτέρα (23/11, 17:00), γεγονός που προσφέρει ένα μικρό παράθυρο για επιπλέον δουλειά πριν από την επανέναρξη του Πρωταθλήματος.

Η ανασταλτική λειτουργία αποτελεί αυτή τη στιγμή ένα από τα βασικά ζητήματα που θέλει να βελτιώσει ο Γρηγορίου, ιδιαίτερα μετά τα προβλήματα που παρουσίασε ο Άρης στα προηγούμενα παιχνίδια, ακόμη και σε αναμετρήσεις όπου το αποτέλεσμα ήταν θετικό. Σε σχέση με την προηγούμενη διακοπή, πάντως, αυτή τη φορά δεν υπάρχει η ίδια χρονική άνεση, επομένως το τεχνικό επιτελείο καλείται να αξιοποιήσει στο μέγιστο τις διαθέσιμες προπονήσεις.

Η σημερινή προπόνηση (12/11) ολοκληρώθηκε χωρίς απρόοπτα, με τις γνωστές απουσίες των διεθνών Τίνο Καντεβέρε και Φρέντρικ Γένσεν, αλλά και του τραυματία Ματάρ Τιάμ. Οι ποδοσφαιριστές θα ακολουθήσουν πρόγραμμα ενεργητικής αποκατάστασης και στη συνέχεια θα έχουν τέσσερις ημέρες άδεια, πριν επιστρέψουν την Τρίτη και μπουν πλέον στην τελική προετοιμασία για την Τρίπολη.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:



«Οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ προπονήθηκαν το πρωί στις προπονητικές εγκαταστάσεις.

Η προπόνηση της Πέμπτης, που ήταν υψηλής έντασης, περιλάμβανε νευρομυϊκή ενεργοποίηση, παιχνίδι μετάβασης, ένα μπλοκ ταχυδύναμης και ολοκληρώθηκε με παιχνίδια σε μικρούς χώρους, ενώ αύριο θα ακολουθηθεί πρόγραμμα ενεργητικής αποκατάστασης.

Οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας θα επιστρέψουν στις προπονήσεις το μεσημέρι της ερχόμενης Τρίτης (17/11) στις προπονητικές εγκαταστάσεις ενόψει του αγώνα της μεθεπόμενης Δευτέρας με τον Αστέρα AKTOR στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» (23/11, 17:00), στο πλαίσιο της 11ης Αγωνιστικής της «Stoiximan Super League» της αγωνιστικής περιόδου».

