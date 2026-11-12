Ο Μπότης κράτησε όρθια την Εθνική Ελπίδων αποκρούοντας στο 62' το πέναλτι του Γκούντγιονσεν, μόλις τέσσερα λεπτά αφου πέρασε στο ματς.

Μεγάλη στιγμή για την Εθνική Ελπίδων και τον Νικόλα Μπότη στο 62ο λεπτό της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Ισλανδία (Live από το Gazzetta) . Ο τερματοφύλακας της Πογκόν κράτησε όρθια την Εθνική, αποκρούοντας το πέναλτι του Γκούντγιονσεν.

Αν και η Ισλανδία είχε την ευκαιρία να πάρει προβάδισμα από την άσπρη βούλα, μετά την ανατροπή του Θορστέλσον από τον Καλογερόπουλο μέσα στην περιοχή. Ο διαιτητής καταλόγισε την εσχάτη των ποινών , όμως ο Μπότης, ο οποίος πέρασε στο ματς τέσσερα λεπτά πριν στη θέση του Μοναστηρλή. Καθώς ο κίπερ του ΠΑΟΚ έπεσε στον αγωνιστικό χώρο με ενοχλήσεις και πέρασε εκτός.

Ο Ισλανδός εκτέλεσε στο 62', αλλά το χτύπημα του μόνο καλό δεν ήταν , με τον Έλληνα γκολκίπερ να μην δυσκολεύεται να πει το «όχι».

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