Ολυμπιακός – Ντουμπάι & Ιταλία – Γαλλία: «Ενισχυμένα» ραντεβού με 0% γκανιότα

Δύο αναμετρήσεις με διαφορετικό χαρακτήρα, αλλά μεγάλο ενδιαφέρον, ξεχωρίζουν στο αθλητικό πρόγραμμα της Πέμπτης.

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Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ανεβασμένη Ντουμπάι σε μια κρίσιμη βραδιά στη EuroLeague, αναζητώντας αντίδραση μετά την τελευταία του εντός έδρας ήττα. Την ίδια ώρα, στο ποδοσφαιρικό Nations League, Ιταλία και Γαλλία συγκρούονται στο «Σαν Σίρο», με την κορυφή του ομίλου να βρίσκεται στο επίκεντρο. Δύο παιχνίδια με σημαντικό βαθμολογικό διακύβευμα και ενισχυμένες επιλογές στην Elabet.

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Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στη Sunel Arena με ξεκάθαρο στόχο να αφήσει πίσω του την ήττα με 62-57 από τον Ερυθρό Αστέρα. Οι Πειραιώτες πραγματοποίησαν μία από τις πιο άστοχες επιθετικές εμφανίσεις τους, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με μόλις 5/36 τρίποντα, 8/15 βολές και περισσότερα λάθη από ασίστ.

Ο Σάσα Βεζένκοφ αποτέλεσε τη βασική επιθετική σταθερά, σημειώνοντας 27 πόντους και μαζεύοντας έξι ριμπάουντ. Ωστόσο, η προσπάθειά του δεν ήταν αρκετή για να αποτρέψει την ήττα, που έριξε τους «ερυθρόλευκους» στο 7-3.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται πλέον να διαχειριστεί σημαντικά προβλήματα. Ο Μοντέρο παραμένει τραυματίας, ο Ντόρσεϊ είναι τιμωρημένος, ενώ εκτός δράσης τέθηκε και ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου. Παράλληλα, ο Εβάν Φουρνιέ προσπαθεί να επιστρέψει στα γνωστά του αγωνιστικά επίπεδα.

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Η Ντουμπάι, πάντως, μόνο εύκολος αντίπαλος δεν είναι. Με ίδιο ρεκόρ (7-3), τέσσερις νίκες σε πέντε εκτός έδρας παιχνίδια και πέντε επιτυχίες στις τελευταίες έξι αγωνιστικές, ταξιδεύει με ανεβασμένη ψυχολογία. Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ προέρχεται από εντυπωσιακή επικράτηση με 93-75 επί της Βίρτους στην Μπολόνια, με πέντε παίκτες να σημειώνουν διψήφιο αριθμό πόντων.

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Στο Nations League, η Ιταλία υποδέχεται τη Γαλλία σε μια αναμέτρηση με καυτή βαθμολογική σημασία. Η «σκουάντρα ατζούρα» του Ρομπέρτο Μαντσίνι μετρά τρεις διαδοχικούς αγώνες χωρίς ήττα, έχοντας επικρατήσει δύο φορές της Τουρκίας και αποσπάσει ισοπαλία 1-1 στη Γαλλία.

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Οι «τρικολόρ» του Ζινεντίν Ζιντάν, από την πλευρά τους, παραμένουν στην κορυφή και προέρχονται από το εντυπωσιακό 4-1 απέναντι στο Βέλγιο. Παρά τις σημαντικές απουσίες, διαθέτουν αρκετές ποιοτικές επιλογές, με τον Μάικλ Ολίσε να ξεχωρίζει επιθετικά, αλλά και τις φήμες για πρόβλημα στις σχέσεις Ζιντάν-Μπαπέ να οργιάζουν και να επηρεάζουν αρνητικά το κλίμα.

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