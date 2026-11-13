Διαβάστε όλα όσα είπε στις δηλώσεις του στην κάμερα της «NOVA» ο Σάσα Βεζένκοβ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ντουμπάι BC.

Ο Σάσα Βεζένκοβ έγινε ο πρώτος σκόρερ στην του Ολυμπιακού στη EuroLeague και έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία του συλλόγου.

Μετά τη νίκη των «ερυθρόλευκων» πραγματοποίησε δηλώσεις στη «NOVA» και αναφέρθηκε στο επίτευγμά του, τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους τίτλους με τον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σάσα Βεζένκοβ:

«Όταν το όνομά σου μπαίνει σε μια λίστα με τον Σπανούλη, τον Πρίντεζη, τον Παπανικολάου, είναι ξεχωριστό. Το πιο σημαντικό είναι όμως οι ομαδικοί τίτλοι, όπως έχω συζητήσει και με τον Βασίλη. Έτσι κάνεις το legacy σου. Ευχαριστώ τον Θεό που είμαι υγιής και κάνω αυτό που αγαπάω».

Για τον μπαμπά του: «Επειδή οι ρυθμοί της EuroLeague είναι γρήγοροι και σίγουρα για τους γονείς μου, που ξεκίνησα από την Κύπρο που δεν λες και μπασκετομάνα. Όπως και ότι έχω δύο Βούλγαρους γονείς. Θυσίασαν πολλά. Η μητέρα μου έκανε τον ρόλο και των δύο, ο πατέρας μου δεν ήταν μαζί. Και τώρα που θα μπούμε στο αμάξι θα πει για το πρώτο τρίποντο που δεν έπρεπε να το πάρω, πως έχουμε ματς με τον Άρη μετά».

Για τον πανηγυρισμό με τον φίλαθλο απόψε: «Επειδή δεν κοίταξα, όπως κάνει ο Κάρι, τον είδα εκεί και το έλεγε με την ψυχή του και πανηγύρισε!».

Για τον Μιλουτίνοφ: «Πέρυσι ήταν ο καλύτερος σέντερ στη EuroLEague. Έχουμε τρεις φοβερούς παίκτες. Είναι εκπληκτικό παίκτης. Καταλαβαίνει το μπάσκετ πολύ. Όταν ξέρεις κάποιον πολλά χρόνια, βγαίνει αυτόματα».

Για το… σόου με τον Φουρνιέ: «Κάνει εύκολη τη δουλειά μου, όταν είναι σε καλή βραδιά. Ο κάθε χώρος στη EuroLeague, είναι καλό γιατί στο κάνει εύκολο».

Για τον Ολυμπιακό και τους τίτλους: «Όσους περισσότερους γίνεται, θέλω. Θα χαθούν και τίτλοι. Ο καλύτερος να κερδίζει. Δυναμώνει και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Θέλουμε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα σε Ελλάδα και Ευρώπη».

Για τον πανηγυρισμό με τον φίλαθλο απόψε: «Επειδή δεν κοίταξα, όπως κάνει ο Κάρι, τον είδα εκεί και το έλεγε με την ψυχή του και πανηγύρισε!».

Για τον Μιλουτίνοφ: «Πέρυσι ήταν ο καλύτερος σέντερ στη EuroLEague. Έχουμε τρεις φοβερούς παίκτες. Είναι εκπληκτικό παίκτης. Καταλαβαίνει το μπάσκετ πολύ. Όταν ξέρεις κάποιον πολλά χρόνια, βγαίνει αυτόματα».

Για το… σόου με τον Φουρνιέ: «Κάνει εύκολη τη δουλειά μου, όταν είναι σε καλή βραδιά. Ο κάθε χώρος στη EuroLeague, είναι καλό γιατί στο κάνει εύκολο».

Για τον Ολυμπιακό και τους τίτλους: «Όσους περισσότερους γίνεται, θέλω. Θα χαθούν και τίτλοι. Ο καλύτερος να κερδίζει. Δυναμώνει και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Θέλουμε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα σε Ελλάδα και Ευρώπη».