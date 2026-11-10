Σαν Πάμπλο Μπούργος-Άρης: Δωρεάν* ταξίδι για δύο στην Ισπανία! (διαγωνισμός)

Ένα ευρωπαϊκό ταξίδι, μία μεγάλη μπασκετική αναμέτρηση και η ευκαιρία να ζήσεις τον Άρη από κοντά στην Ισπανία!

Το PS Blog σε βάζει στο αεροπλάνο, με προορισμό την Ισπανία για το Σαν Πάμπλο Μπούργος-Άρης, για μία ξεχωριστή βραδιά ευρωπαϊκού μπάσκετ!

Οι «κιτρινόμαυροι» ετοιμάζονται για τη μάχη της 9ης Δεκεμβρίου και εσύ μπορείς να βρεθείς εκεί, να ζήσεις τον παλμό της εξέδρας και να στηρίξεις την ομάδα σε μία δυνατή εκτός έδρας δοκιμασία.

Και δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μόνος! Ένας τυχερός νικητής και το plus one του θα θα ζήσουν μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή εμπειρία, με μπάσκετ, ταξίδι και στιγμές που θα θυμούνται!

Ως Official Partner του BKT EuroCup, η Allwyn σε φέρνει πιο κοντά στη δράση και το PS Blog σου δίνει την ευκαιρία να ετοιμάσεις βαλίτσες για Ισπανία!

Το δωρεάν* ταξιδιωτικό πακέτο για δύο άτομα περιλαμβάνει:

Ταξίδι στο Μπούργος της Ισπανίας

Διαμονή σε ξενοδοχείο

Εισιτήρια για το Σαν Πάμπλο Μπούργος-Άρης (09/12)

Τις προβλεπόμενες μετακινήσεις του ταξιδιωτικού πακέτου

Μία θέση στην κερκίδα, ένα ταξίδι για δύο και μια ευρωπαϊκή βραδιά που δεν θα ζήσεις από την οθόνη!

Περισσότερες πληροφορίες για το πως μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο έπαθλο* στο PS Blog.

*Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις.

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