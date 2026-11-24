Κόμο - ΑΕΚ: Οι πιθανότητες νίκης της Ένωσης από το Football Meets Data
Ακόμη μια ευρωπαϊκή βραδιά στα αστέρια, ακόμη μια δύσκολη αποστολή για την ΑΕΚ, που απόψε (24/11, 22:00, Live στο Gazzetta) φιλοξενείται από την Κόμο για την 5η αγωνιστική του Champions League.
Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μετράει 3 πόντους στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, από τη νίκη της στην πρεμιέρα με τη Λασκ (1-0) και γνωρίζει πολύ καλά πως δίχως θετικό αποτέλεσμα κόντρα σε εκείνη του Σεσκ Φάμπρεγκας, οι πιθανότητες να συνεχίσει στον θεσμό μειώνονται δραματικά.
Σύμφωνα λοιπόν με το Football Meets Data, η Ένωση δεν έχει τις πιθανότητες με το μέρος της. Στον Δικέφαλο δίνεται ένα ποσοστό 15% για νίκη, την ίδια ώρα που η παρέα του Τάσου Δουβίκα λαμβάνει 68% από τον υπερυπολογιστή, και το ενδεχόμενο της ισοπαλίας 17%.
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