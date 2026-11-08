«Καυτός» Σιατούνης στη Serie B: Έφτασε τα 4 γκολ με την Μπενεβέντο
Η Μπενεβέντο επέστρεψε στη Serie B και φέτος μία από τις μονάδες που έχουν εξελιχθεί σε βασικές των πλάνων του Αντόνιο Φλόρο Φλόρες, είναι ο Αντώνης Σιατούνης που αποκτήθηκε από τη Ποτέντζα.
Ο 24χρονος χαφ έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν καθώς έχει αγωνιστεί στα 10 από τα 11 παιχνίδια της Serie B και ήδη μετρά 4 γκολ μέχρι στιγμής. Τελευταία του θύμα ήταν η Αβελίνο, με τον Έλληνα ποδοσφαιριστή να ανοίγει το σκορ και εν τέλει να αποτελεί τον... χρυσό σκόρερ για το τελικό 1-1.
Ο ίδιος έχει βρει δίχτυα και απέναντι σε Τσεζένα (2-0), Βιτσέντσα (2-2) και Αρέτσο (3-0) εντυπωσιάζοντας τόσο με το αγωνιστικό πρόσωπο όσο και με τις βοήθειες που προσφέρει στο χορτάρι. Να τονίσουμε ότι Μπενεβέντο έχει χάσει μόλις ένα παιχνίδι με τον Σιατούνη στο αρχικό σχήμα, αυτό απέναντι στην Κρεμονέζε.
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