Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς ετοιμάζεται να κλείσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ. Συμφώνησε ν' ανανεώσει για 4+1 χρόνια το συμβόλαιό του.

Μια τεράστια συμφωνία που «δένει» τον ηγέτη και αρχηγό της ομάδας στα ασπρόμαυρα για τα επόμενα χρόνια και ουσιαστικά τον οδηγεί στο να κλείσει την καριέρα του στην Τούμπα είναι πλέον γεγονός.

Ο ΠΑΟΚ και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έδωσαν τα χέρια σε μια ιστορική συμφωνία για συμβόλαιο διάρκειας 4+1 ετών, με τα τυπικά και τα διαδικαστικά να απομένουν πλέον μόνο για την επίσημη ανακοίνωση, βάζοντας τέλος σε οποιαδήποτε συζήτηση και εξασφαλίζοντας την ποιότητα και την προσωπικότητα του Σέρβου εξτρέμ στην Τούμπα σε βάθος χρόνου.

Συμφωνία-σταθμός και παραμονή του αρχηγού τουλάχιστον για τα επόμενα τέσσερα χρόνια



Πρόκειται για μια κίνηση τεράστιας στρατηγικής σημασίας, καθώς μιλάμε για τον απόλυτο πρωταγωνιστή και αρχηγό της ομάδας, ο οποίος έχει επωμιστεί τον ηγετικό ρόλο σε αυτή τη μεταβατική περίοδο και θα συνεχίσει να αποτελεί τη βασική κολώνα και στα χρόνια που έρχονται. Ο Σέρβος άσος έχει αποδείξει με τη φανέλα του Δικεφάλου ότι δεν αποτελεί απλώς μια ποιοτική μονάδα, αλλά την ψυχή των αποδυτηρίων και τον παίκτη που βγαίνει μπροστά στα δύσκολα.

Η προσωπική παρέμβαση του Ιβάν Σαββίδη και το κοινό όραμα



Σε όλο αυτό το «deal» καθοριστικό ρόλο έπαιξε η προσωπική εμπλοκή του προέδρου του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη ο οποίος ανέλαβε προσωπικά τις επαφές με τον ποδοσφαιριστή. Στο πνεύμα αυτής της συνάντησης, ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ξεκαθάρισε στον Ζίβκοβιτς πόσο πολύ τον θέλει στην ομάδα για πολλά χρόνια ακόμα, επιθυμώντας να τον «δέσει» με μακροχρόνιο συμβόλαιο.

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Το μήνυμα ήταν σαφές και ξεκάθαρο, καθώς ο πρόεδρος του τόνισε πως θέλει να πορευτούν μαζί την επόμενη τουλάχιστον τετραετία, έχοντας ως στόχο την επίτευξη υψηλών και πρωταγωνιστικών στόχων σε Ελλάδα και Ευρώπη.Τον έπεισε μάλιστα λέγοντας ότι θα προχωρήσουν μαζί τα επόμενα χρόνια να πετύχουν μεγάλους στόχους,δείχνοντας πως αυτό είναι που έχει στο μυαλο του. Ο Ζίβκοβιτς, αναγνωρίζοντας την εμπιστοσύνη και το όραμα του συλλόγου, απάντησε θετικά, κλείνοντας την πόρτα σε οποιαδήποτε άλλη σκέψη και επιβεβαιώνοντας πως η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι του.

Ο ηγέτης και της επόμενης μέρας και το φινάλε στην Τούμπα



Με αυτή την κίνηση , ο ΠΑΟΚ εξασφαλίζει την παραμονή ίσως του πιο επιδραστικού ποδοσφαιριστή του και στέλνει ισχυρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Διατηρώντας στο τιμόνι του γηπέδου τον άνθρωπο που ξέρει καλύτερα από κάθε άλλον να ηγείται αυτής της ομάδας και που μπορεί να την οδηγήσει σε επιτυχίες μέχρι την στιγμή που θα αποφασίσει να γράψει το φινάλε της ποδοσφαιρικής του διαδρομής με τη φανέλα του Δικεφάλου