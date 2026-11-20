ΠΑΟΚ: “Ανανέωσες συμβόλαιο; Θα τις φας”
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Το καθιερωμένο... φατούρο δεν κάνει διακρίσεις. Ντεσπόντοφ, Μιχαηλίδης και Ζίβκοβιτς πέρασαν το τούνελ της Μεσημβρίας
Μετά από αυτή του Κίριλ Ντεσπόντοφ ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε σήμερα και την ανανέωση του συμβολαίου του Άντριγια Ζίβκοβιτς. Είχε προηγηθεί ο Γιάννης Μιχαηλίδης οποίος είχε αφήσει μια εκκρεμότητα, που τακτοποιήθηκε σήμερα.
Οι τρεις ποδοσφαιριστές που επέκτειναν την συνεργασία τους με τον Δικέφαλο πέρασαν το καθιερωμένο…. τούνελ συγχαρητηρίων των συμπαικτών τους που δεν τους χαρίστηκαν.
@Photo credits: eurokinissi, Νάσος Σιμόπουλος
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