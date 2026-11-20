Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε με ένα εντυπωσιακό βίντεο την ανανέωση του Αντρίγια Ζίβκοβιτς για 4+1 χρόνια. Η παρέμβαση Ιβάν Σαββίδη και οι σημαντικές εκκρεμότητες που έκλεισαν στην Τούμπα.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ και η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ επισημοποίησε τη συμφωνία με ένα εντυπωσιακό βίντεο, σφραγίζοντας την παραμονή του Σέρβου αρχηγού στην Τούμπα για τα επόμενα 4+1 χρόνια.

Ένα συμβόλαιο ζωής για τον «Ζίλε», που τον Σεπτέμβριο του 2020 ήρθε στη Θεσσαλονίκη και έξι χρόνια αργότερα έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα του Δικεφάλου. Από βασικό στέλεχος της ομάδας σε αρχηγό της, μετά την αποχώρηση του Αντρέ Βιεϊρίνια, και πλέον με μια συμφωνία που μπορεί να τον κρατήσει στον ΠΑΟΚ μέχρι το 2031.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την ανανέωση του συμβολαίου του Αντρίγια Ζίβκοβιτς μέχρι τις 30 Ιουνίου 2031.

Ο Α. Ζίβκοβιτς γεννήθηκε στο Νις της Σερβίας στις 11 Ιουλίου του 1996. Εντάχθηκε στις ακαδημίες της τοπικής Νασιονάλ και με τις επιδόσεις του κατάφερε να εντυπωσιάσει τους μεγάλους της χώρας. Η Παρτιζάν τον απέκτησε το 2009 κι έφτασε σε σημείο να φορέσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού και να γίνει ο νεαρότερος captain στην ιστορία της ομάδας.

Τον Ιούλιο του 2016 η Μπενφίκα δεν έχασε την ευκαιρία και τον ενέταξε στο δυναμικό της, παραμένοντας στην Πορτογαλία για τέσσερα χρόνια μέχρι που βρήκε το… λιμάνι του στη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ.

Κάποιες ιστορίες δεν είναι απλώς ποδοσφαιρικές. Είναι ιστορίες δεσμού, αφοσίωσης και κοινής πορείας. Το 2020, ο Zile βρήκε στον ΠΑΟΚ τον σταθμό που έψαχνε στην καριέρα του. Μια ευκαιρία που εξελίχθηκε σε μια ξεχωριστή σχέση, με τη Θεσσαλονίκη να γίνεται το σπίτι του και την Τούμπα το μέρος όπου έμελλε να γράψει τις δικές του σελίδες ιστορίας. Με συνέπεια, προσφορά και αδιάκοπη παρουσία στο γήπεδο, εξελίχθηκε σε αρχηγό του Δικεφάλου.

Μετράει ένα Πρωτάθλημα, ένα Κύπελλο, 292 συμμετοχές, 70 γκολ και 75 ασίστ. Μια διαδρομή που αποτυπώνεται στους αριθμούς, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτούς.

Ο Zile θα παραμείνει εδώ! Θα συνεχίσει να είναι ένας από εμάς και να παλεύει με την φανέλα του ΠΑΟΚ μέχρι το 2031!»

Ο καθοριστικός ρόλος του Ιβάν Σαββίδη

Πίσω από τη συμφωνία βρίσκεται η προσωπική παρέμβαση του Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος από την πρώτη στιγμή είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν ήθελε να μπει ο ΠΑΟΚ στη διαδικασία να χάσει τον αρχηγό του.

Το προηγούμενο συμβόλαιο του «Ζίλε» ολοκληρωνόταν το ερχόμενο καλοκαίρι, κάτι που σήμαινε ότι από τον Ιανουάριο θα μπορούσε να διαπραγματευτεί και να συμφωνήσει με οποιαδήποτε ομάδα του εξωτερικού για την επόμενη σεζόν.

Ο Σαββίδης δεν άφησε την υπόθεση να φτάσει σε αυτό το σημείο. Ασχολήθηκε προσωπικά με την ανανέωση, προσφέροντας στον Σέρβο ένα συμβόλαιο αντάξιο της προσφοράς, της προσωπικότητας και του ρόλου του ως αρχηγού. Άλλωστε, το ενδιαφέρον από το εξωτερικό ήταν υπαρκτό.

Ο ίδιος, πάντως, είχε ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του. Ήθελε να παραμείνει στον ΠΑΟΚ, να συνεχίσει να φορά το περιβραχιόνιο και να ζήσει ένα από τα τελευταία μεγάλα κεφάλαια της καριέρας του στην Τούμπα. Εκεί όπου, όπως έχει δείξει πολλές φορές, αισθάνεται πλέον ότι βρίσκεται στο σπίτι του.

Τέσσερις υποθέσεις που έκλεισαν

Η ανανέωση του Ζίβκοβιτς ολοκληρώνει έναν σημαντικό κύκλο κινήσεων για τον ΠΑΟΚ, που είχε μπροστά του αρκετές εκκρεμότητες με συμβόλαια ποδοσφαιριστών τα οποία ολοκληρώνονταν τον Ιούνιο του 2027.

Είχαν προηγηθεί οι ανανεώσεις των Αντώνη Τσιφτσή και Γιάννη Μιχαηλίδη, ενώ το βράδυ της Πέμπτης (19/11) ανακοινώθηκε και η παραμονή του Κίριλ Ντεσπόντοφ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2029.

Με τον «Ζίλε» να προσθέτει την υπογραφή του σε αυτή τη σειρά συμφωνιών, οι «ασπρόμαυροι» εξασφάλισαν την παραμονή τεσσάρων σημαντικών ποδοσφαιριστών, δίνοντας συνέχεια και σταθερότητα στον κορμό της ομάδας.

Για τον αρχηγό, δεν πρέπει να το ξεχνάμε, η συμφωνία έχει και μια ιδιαίτερη προσωπική διάσταση. Ο ΠΑΟΚ του πρόσφερε τη δυνατότητα να συνδέσει σχεδόν ολόκληρη την υπόλοιπη καριέρα του με την Τούμπα.

Κι εκείνος, παρά τις επιλογές που μπορούσε να αναζητήσει στο εξωτερικό, είχε ήδη αποφασίσει πού ήθελε να μείνει...