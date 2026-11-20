Το μεγαλύτερο συμβόλαιο που έχει προσφέρει ποτέ υπέγραψε με τον Άντριγια Ζίβκοβιτς ο Δικέφαλος, «δένοντας» τον Σέρβο αρχηγό στην Τούμπα για 4+1 χρόνια με 7 εκατ. ευρώ.

Ο Άντριγια Ζίβκοβιτς θα κλείσει την καριέρα του στην Τούμπα. Το νέο συμβόλαιο που υπέγραψε ο Σέρβος με τον ΠΑΟΚ και σήμερα ανακοινώθηκε επίσημα θα τον κρατήσει στην Τούμπα με διάρκεια 4+1 χρόνια, μέχρι το καλοκαίρι του 2031. Θα είναι τότε 34 χρονών και θα κλείνει μια δεκαετία στη Θεσσαλονίκη. Η ενεργοποίηση της ρήτρας για έναν επιπλέον χρόνο συνεργασίας του με τους ασπρόμαυρους μπορεί να είναι αυτή που θα σφραγίσει τη δυνατότητα να κρεμάσει τα παπούτσια του ως ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ.

Στα βήματα του Αντρέ Βιεϊρίνια



Ο Σέρβος ακραίος επιθετικός, που φορά τη φανέλα με τον Δικέφαλο από το 2020, ακολουθεί σχεδόν ευλαβικά τα βήματα ενός άλλου εμβληματικού αρχηγού του ΠΑΟΚ, του Αντρέ Βιεϊρίνια. Και γίνεται και ο ίδιος…

Ήρθε στη Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο του 2020, μένοντας ελεύθερος από την Μπενφίκα. Δεν είναι ότι οι «Αετοί» της Λισαβόνας δεν αποτίμησαν σωστά την αξία του. Κάθε άλλο... Ακόμη και έναν χρόνο νωρίτερα από την αποδέσμευσή του, ζητούσαν δεκάδες εκατομμύρια από τις ομάδες που έδειχναν ενδιαφέρον να τον αποκτήσουν. Απλά δεν κατάφεραν να τον κάνουν να νιώσει σημαντικός, να νιώσει σπίτι του. Όπως έκανε ο ΠΑΟΚ και η Θεσσαλονίκη.

Τα κορυφαία στατιστικά του και οι δύο ασίστ που έδωσαν τίτλους



Επιδραστικός με όλη τη σημασία της λέξης στους ασπρόμαυρους και στα αποδυτήρια και κυρίως μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Μέχρι σήμερα έχει φορέσει 292 φορές την ασπρόμαυρη φανέλα, έχει σκοράρει 70 γκολ και έχει μοιράσει άλλα τόσα συν πέντε και στους συμπαίκτες του.

Κάποια από τα στατιστικά του αποτελούν ήδη ρεκόρ. Μερικά από τα γκολ που πέτυχε ήταν και σημαντικά και πανέμορφα, ωστόσο δύο πάσες του σφράγισαν δύο τρόπαια που βρίσκονται στη συλλογή του Δικεφάλου.

Η πρώτη ήταν απίθανη, με το τακουνάκι στον τελικό του Κυπέλλου με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στο άδειο από κόσμο ΟΑΚΑ, τον Μάιο του 2021. Με αυτήν την πάσα —που οι μπασκετικοί θα τη χαρακτήριζαν no look— βρήκε τον Κρμέντσικ και αυτός την έστειλε στα δίχτυα των ερυθρόλευκων στο 89' του τελικού, δίνοντας το Κύπελλο στον ΠΑΟΚ.

Τη δεύτερη ασίστ του την έδωσε τρία χρόνια αργότερα, τον Μάιο του 2024, αφού πρώτα έκλεψε την μπάλα από τον Λορέν Μορόν του Άρη και την έδωσε στον Μπράντον Τόμας για να ανοίξει το σκορ στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν μέσα στο «Κλ. Βικελίδης». Και έτσι άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη του ΠΑΟΚ, που τον έστεψε πρωταθλητή στον πιο... μάγκικο τίτλο.

Η αναγνώριση και το συμβόλαιο-ταβάνι των 7 εκατ. ευρώ



Όπως ο Βιεϊρίνια, έτσι και ο Ζίβκοβιτς έχει το προνόμιο να ορίζει το υψηλότερο ταβάνι των συμβολαίων που δίνουν οι ασπρόμαυροι στους ποδοσφαιριστές του ρόστερ τους. Ένα προνόμιο, που δεν έχει να κάνει τόσο με τα χρήματα όσο με την αναγνώριση του συλλόγου στην προσφορά του.

Οι απολαβές του Ζίβκοβιτς, σύμφωνα με πληροφορίες, θα φτάσουν στα επόμενα τέσσερα χρόνια του συμβολαίου του περίπου στα 7 εκατομμύρια ευρώ και θα είναι σημαντικά αυξημένες σε σχέση με αυτό που είχε υπογράψει τον Σεπτέμβριο του 2023.

Ο αρχηγός που ταιριάζει στον ΠΑΟΚ



Ο ΠΑΟΚ βλέπει στο πρόσωπο του 30χρονου Σέρβου έναν μεγάλο αρχηγό. Και αυτός φροντίζει να επιβεβαιώνει τη μεγάλη κλάση του όχι μόνο στις βραδιές που βρίσκει τρόπο να στείλει την μπάλα στην εστία των αντιπάλων (συνήθως με την αγαπημένη του κίνηση, κλείνοντας από τα δεξιά προς τα μέσα και σουτάροντας με το αριστερό).

Ούτε μόνο στα παιχνίδια που βρίσκει τον τρόπο να βρει σε θέση βολής τους συμπαίκτες του, προσθέτοντας μια ακόμη ασίστ στα στατιστικά του.

Αλλά και στα παιχνίδια που δεν είναι καλός αλλά... σκυλιάζει μέσα στο γήπεδο, δεν σταματά να γυρίζει πίσω στην άμυνα να βοηθήσει τους συμπαίκτες του και που το βλέμμα του φανερώνεται ότι δεν μπορεί να συμβιβαστεί με την ήττα.

Αυτός είναι ο αρχηγός που ταιριάζει στον ΠΑΟΚ, αυτός είναι ο Άντριγια Ζίβκοβιτς...