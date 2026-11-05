«Αλήθεια Τώρα» powered by bwin: Η αποβολή του Άνταμ Λίντιν

Η Ευτυχία Οικονομίδου ξετυλίγει την απίθανη ιστορία με τον δικό της μοναδικό τρόπο, αποδεικνύοντας πως στο ποδόσφαιρο μπορούν να συμβούν πραγματικά τα πάντα.

Ένα από τα πιο παράξενα περιστατικά στην ιστορία του ποδοσφαίρου θυμίζει το δεύτερο επεισόδιο της εκπομπής «Αλήθεια Τώρα powered by bwin», με την Ευτυχία Οικονομίδου να παρουσιάζει μια ιστορία που δύσκολα πιστεύει κανείς.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Σουηδία, το 2016, με πρωταγωνιστή τον ποδοσφαιριστή Άνταμ Λίντιν και την αποβολή του από τον διαιτητή, ο οποίος θεώρησε την ενέργειά που έκανε σκόπιμη και προσβλητική.

Δείτε το απολαυστικό βίντεο παρακάτω: