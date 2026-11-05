Μπαρτσελόνα και Ραφίνια επισημοποίησαν την ανανεώση της συνεργασίας τους για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Κάτοικος Βαρκελώνης πρόκειται να είναι -τουλάχιστον- έως τον Ιούνιο του 2030 ο Ραφίνια, με την Μπαρτσελόνα να ανακοινώνει επισήμως την Πέμπτη (5/11) την ανανέωση της συνεργασίας των δυο πλευρών.

Ο Βραζιλιάνος winger παρά τις διάφορες κρούσεις που είχε δεχθεί, και κυρίως τα πλουσιοπάροχα συμβόλαια που του είχαν ρίξει στο τραπέζι ομάδες από τη Σαουδική Αραβία, «έκλεισε τα αυτιά του» και συμφώνησε να παραμείνει στους Μπλαουγκράνα.

Πώς να μην το κάνει άλλωστε, αφού πλέον αποτελεί τον αρχηγό και ένα από τα πρώτα βιολιά της ομάδας του Χάνσι Φλικ,έχοντας μέχρι στιγμής στη σεζόν 19 γκολ και 3 ασίστ σε 13 ματς La Liga και Champions League.

Στα 29 του χρόνια ο Ραφίνια μετράει συνολικά 94 γκολ και 62 ασίστ σε 190 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας πανηγυρίσει 3 πρωταθλήματα, ισάριθμα (3) Σούπερ Καπ και ένα Κύπελλο Ισπανίας, από το 2022, όταν και αποκτήθηκε από τη Λιντς για περίπου 58 εκατ. ευρώ.