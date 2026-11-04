Old School: Είναι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς υπεράνω κριτικής;
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Επιμένατε να επιστρέψουν και τελικά τα κατάφεραν! Νίκος Παπαδογιάννης και Δημήτρης Κωνσταντινίδης συζητάνε (κυρίως) για τα ξαφνικά βάσανα του Παναθηναϊκού, τη διαχείριση του Ζοτς και τη σύγκριση με τον Αταμάν.
Το επεισόδιο του Old School που απλά... ΔΕΝ ΧΑΝΕΤΑΙ!
Το επεισόδιο του Old School στο YouTube του Gazzetta:
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