Πήλιος: «Είμαστε μεγάλη ομάδα και θα συνεχίσουμε να το δείχνουμε, αυτό είναι το μέταλλο της ΑΕΚ»

Οι δηλώσεις του Σταύρου Πήλιου στην κάμερα του Mega μετά την ήττα της ΑΕΚ από τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Σταύρος Πήλιος έδωσε προβάδισμα για την ΑΕΚ στον αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια, όμως το γκολ του δεν ήταν αρκετό, καθώς οι Ισπανοί ανέτρεψαν το σκορ με το γκολ του Μπαπέ και τη «ζωγραφιά» του Βαλβέρδε. Ο διεθνής με την Αλβανία αριστερός μπακ μίλησε στην κάμερα του Mega μετά το ματς και στάθηκε στο μέταλλο που έδειξε ο Δικέφαλος.

Οι δηλώσεις του Σταύρου Πήλιου

«Ήμασταν πάρα πολύ κοντά από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό ήμασταν πάρα πολύ κοντά, αυτό είναι η ΑΕΚ, το μέταλλό της, αυτό χτίζουμε από πέρυσι που πήραμε το πρωτάθλημα και θεωρώ θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Κόντρα σε αυτές τις ομάδες πρέπει να είσαι πάντα συγκεντρωμένος, μια άμυνα, μια επίθεση, όλα είναι πάρα πολύ κοντά, συγχαρητήρια στα παιδιά και στον κόσμο που είναι απίστευτος, δεν πειράζει συνεχίζουμε.

Στο 90΄ σε αυτές τις φάσεις η μπάλα πρέπει να φεύγει μακριά, έχουν πολύ ποιότητα, αλλά δεν πειράζει είναι και αυτά μαθήματα, προχωράμε, είμαστε μεγάλη ομάδα και θα συνεχίσουμε να το δείχνουμε.

Παλεύουμε κάθε παιχνίδι, δεν έχει σημασία με ποιον παίζουμε με τη Ρεάλ ή το Κόμο, παλεύουμε όλα τα παιχνίδια και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε».