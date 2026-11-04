Ο Παναθλητικός δεν κατάφερε να υπερασπιστεί την έδρα του και να φτάσει σε δεύτερη ευρωπαϊκή νίκη. Φιλοξένησε για την 4η αγωνιστική του EuroCup Women την DVTK Μίσκολτς και γνώρισε την ήττα με 77-74.
Ο Παναθλητικός είχε μειώσει στον πόντο (74-75) στα 00:15, όμως η Μπαλαγέρα με δίποντο εξασφάλισε το διπλό για την ομάδα της.
Κορυφαία για την ομάδα των Συκεών ήταν η Ναταλία Μαρτισκόβα, η οποία τελείωσε το ματς με 21 πόντους (2/3 βολές, 5/9 δίποντα, 3/7 τρίποντα), 5 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 7 λάθη σε 39 λεπτά.
Τα δεκάλεπτα: 17-23, 39-45, 60-69, 74-77
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