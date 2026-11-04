O Δουβίκας βρήκε δίχτυα ξανά στο Champions League!
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Ο Τάσος Δουβίκας συνεχίζει ακάθεκτος, αφού βρήκε δίχτυα σε τέταρτο ματς του Champions League!
Το έκανε κόντρα στη Λειψία, απέναντι στη Φέγενορντ, σκόραρε με τη Γιουνάιτεντ, δεν μπορούσε να του ξεφύγει η Λανς. Ο Τάσος Δουβίκας βρήκε δίχτυα στη Γαλλία και με κεφαλιά στο 8ο λεπτό πέτυχε το 1-0. Τέταρτο γκολ στο φετινό Champions League για τον Ελληνα φορ, ο οποίος κάνει τη διαφορά στην Κόμο.
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