Ο Τάσος Δουβίκας συνεχίζει ακάθεκτος, αφού βρήκε δίχτυα σε τέταρτο ματς του Champions League!

Το έκανε κόντρα στη Λειψία, απέναντι στη Φέγενορντ, σκόραρε με τη Γιουνάιτεντ, δεν μπορούσε να του ξεφύγει η Λανς. Ο Τάσος Δουβίκας βρήκε δίχτυα στη Γαλλία και με κεφαλιά στο 8ο λεπτό πέτυχε το 1-0. Τέταρτο γκολ στο φετινό Champions League για τον Ελληνα φορ, ο οποίος κάνει τη διαφορά στην Κόμο.