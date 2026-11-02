Όσα αποκάλυψε ο Μουρίνιο για το ματς με την ΑΕΚ: «Στο μυαλό μου ήταν το παιχνίδι της Αθήνας»

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα ταξιδέψει στην Αθήνα για να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League και ο Ζοσέ Μουρίνιο, αποκάλυψε ποιος παίκτης δεν θα είναι βασικός στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η Ρεάλ Μαδρίτης επιβλήθηκε της Σανταντέρ με 3-0 στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της La Liga και ο Ζοσέ Μουρίνιο πλέον, έχει στραμμένο το βλέμμα του στο παιχνίδι της Τετάρτης (4/11) απέναντι στην ΑΕΚ, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Μετά τη λήξη της χθεσινής αναμέτρησης (1/11), ο Πορτογάλος τεχνικός εξήγησε πως οι παίκτες που έμειναν στο γήπεδο μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα, δεν θα ξεκινήσουν στο παιχνίδι με την ΑΕΚ.

«Έχω δει τα πάντα στο ποδόσφαιρο, οπότε τίποτα δεν είναι τελειωμένο. Στο μυαλό μου ήταν το παιχνίδι της Αθήνας και να αφήσω μέσα παίκτες που δεν θα είναι βασικοί την Τετάρτη. Είναι το δώρο του πρωταθλήματος. Το ισπανικό ποδόσφαιρο θέλει να βλέπει τις ομάδες του να κερδίζουν. Θα δούμε αν με τέσσερις ή πέντε αλλαγές μπορούμε να το καταφέρουμε».

Mάλιστα, ο Μουρίνιο αποκάλυψε πως ο Ορελιέν Τσουαμενί δεν θα είναι βασικός στο παιχνίδι με την Ένωση.

