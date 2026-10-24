Μακρής στο Gazz Floor by Novibet: «Όταν ο Κόντσαρ είναι στο παρκέ κάτι καλό συμβαίνει»
Ο Ολυμπιακός προχώρησε στην απόκτηση του Τζον Κόντσαρ για τα επόμενα δύο χρόνια, αναβαθμίζοντας σημαντικά το ρόστερ του και ο Στέφανος Μακρής έκανε τη δική του ανάλυση στο Gazz Floor by Novibet.
Συγκεκριμένα, ο ίδιος είπε χαρακτηριστικά: «Άλλαξε στυλ όταν πήγε στο NBA και έγινε ο συνδετικός κρίκος της ομάδας. Είναι παίκτης συστήματος, του αρέσει να κυκλοφορεί την μπάλα, ξέρει να κινείται χωρίς αυτή, είναι πάρα πολύ καλός ριμπάουντερ και το κομμάτι του σουτ έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γενικά».
Επίσης, τόνισε πως έχει ενδιαφέρον να φανεί για το ποια εκδοχή του εαυτού του θα εμφανίσει στα ερυθρόλευκα.
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