Ο Τζέικομπ Νίστρουπ πήρε την απόφαση να κάνει χρήση του ειδικού κανονισμού και να αφαιρέσει τον Αζεντίν Ουναΐ από την ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού. Ο παίκτης που πήρε τη θέση του.

Τα δυσάρεστα νέα που προέκυψαν από το αποτέλεσμα της εξέτασης που υποβλήθηκε ο Αζεντίν Ουναΐ κι έδειξαν πως θα παραμείνει εκτός των αγωνιστικών υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού μέχρι την έλευση του νέου έτους ανάγκασαν τους «πράσινους» να κινητοποιηθούν.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ αποφάσισε να κάνει χρήση του ειδικού κανονισμού της UEFA που επιτρέπει στο «τριφύλλι» να αφαιρέσει από τη λίστα τον Μαροκινό επιθετικό μέσο, αφού πρόκειται να απουσιάσει για περισσότερες από 60 μέρες, που είναι το κατώτατο όριο και να βάλει στη θέση του έναν άλλο ποδοσφαιριστή, για να υπάρχει μία παραπάνω λύση στα χέρια του.

Ο Δανός τεχνικός επέλεξε να προσθέσει στην ευρωπαϊκή λίστα τον Πέδρο Τσιριβέγια, που επανεμφανίστηκε χθες απέναντι στον Αστέρα Aktor, μετά τον τραυματισμό που είχε υποστεί.

Άλλωστε οι επιλογές του δεν ήταν και πολλές, αφού εκτός αυτής βρισκόντουσαν, πέραν του Ισπανού μέσου, ο Σαλάχ-Εντίν, που δεν έχει δικαίωμα να μπει, αφού αποκτήθηκε μετά την προθεσμία υποβολής της, ο Τσάβες και οι τραυματίες Ίνγκασον και Παντελίδης.