Δυνατά παιχνίδια στη Super League με ενισχυμένες αποδόσεις από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένουν Super Βοοsted Odds, Promos και Αποστολές μέσα από το καθημερινό Πάμε Στοίχημα Calendar

Τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα συνεχίζονται με σπουδαία παιχνίδια το Σαββατοκύριακο. Στη Super League η 7η αγωνιστική ξεκινάει το Σάββατο, στις 17:00, με τον αγώνα Λεβαδειακός-Βόλος.

Την Κυριακή γίνονται 5 παιχνίδια: Καλαμάτα-ΟΦΗ (16:00), Παναιτωλικός-Ολυμπιακός (17:00), Παναθηναϊκός-Αστέρας Τρίπολης (17:30), Κηφισιά-Άρης (20:00) και ΠΑΟΚ-Ηρακλής (21:00).

Αναβλήθηκε το ματς της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο μετά από αίτημά της λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων.

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει αμέτρητες αγορές για τις αναμετρήσεις της Super League, καθώς και ενισχυμένες αποδόσεις για τις πιο μεγάλες αναμετρήσεις.

Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένουν κάθε μέρα Super Βοοsted Odds, Promos και Αποστολές μέσα από το καθημερινό Πάμε Στοίχημα Calendar.

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει για τις μεγάλες αναμετρήσεις τις προωθητικές ενέργειες «Boost Νίκης», «Στο Παρά 1» & «Bet Builder Boost»* και για τους αγώνες της Super League την ενέργεια «Bet Lock»*.

Παναθηναϊκός-Χάποελ και Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός με «20 & Kάρφωσες»*

Στη Euroleague ολοκληρώνεται σήμερα η 6η αγωνιστική. Στις 21:15 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Χάποελ Τελ Αβίβ και στις 21:30 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπαρτσελόνα.

Στα καταστήματα Allwyn προσφέρονται πολλές στοιχηματικές επιλογές και η προωθητική ενέργεια «20 & Κάρφωσες»* για το παιχνίδια Παναθηναϊκός-Χάποελ Τελ Αβίβ και Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός καθώς και ενισχυμένες αποδόσεις:

Παναθηναϊκός-Χάποελ Τελ Αβίβ

Παναθηναϊκός να νικήσει, Φρανσίσκο Σιλβέν να κάνει 5+ ασίστ & Λεσόρτ Ματίας να κάνει 7+ ριμπάουντ

Παναθηναϊκός να νικήσει, Χέις Νάιτζελ να κάνει 16+ πόντοι & Γιαμπουσελέ Γκερσόν να κάνει 5+ ριμπάουντ

Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός

Μοντέρο Γιαν 20+ συνολικοί πόντοι

Πάντερ Κέβιν 21+ συνολικοί πόντοι

Nέα εμπειρία Virtual Sports Ποδόσφαιρο

Το Virtual Ποδόσφαιρο έχει πρόσφατα ανανεωθεί, προσφέροντας ακόμη πιο πλούσια εμπειρία παιχνιδιού. Οι αγώνες πλέον περιλαμβάνουν μεγαλύτερη ποικιλία φάσεων και δράσης και περισσότερες στοιχηματικές επιλογές και ανανεωμένο Bet Builder Ready, προσφέροντας μια ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία στους παίκτες.

Η εμπειρία των Virtual Sports περιμένει τους παίκτες σε ένα κατάστημα Allwyn κοντά τους, με συνεχόμενη δράση – αγώνες κάθε 3 λεπτά, νέες αγορές και ανανεωμένο περιεχόμενο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.



*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ