Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της League Phase του Champions League μετά την ήττα της ΑΕΚ και τα ματς της Τετάρτης (14/10). Στην 20ή θέση η Ένωση.

Η ΑΕΚ προηγήθηκε στο Λονδίνο με γκολ του Μάγερ 1-0 της Σαχτάρ Ντόνετσκ. Ένα αυστηρό πέναλτι, όμως, που δόθηκε μέσω VAR και τα λάθη στο φινάλε έφεραν την ανατροπή για την ουκρανική ομάδα με σκορ 3-1.

Η Ένωση, ωστόσο, παραμένει σε θέση πρόκρισης στη League Phase, αφού είναι 20ή. Με αυτά τα δεδομένα, θα έπαιζε τώρα στα playoffs με τη ρεβάνς εκτός. Εννέα ομάδες, πάντως, μετά και τη 2η αγωνιστική έχουν το απόλυτο, με τη Μάντσεστερ Σίτι να είναι 17η και τις Ίντερ, Ρόμα εκτός πρόκρισης στην παρούσα φάση. Το 2 στα 2 πέτυχαν απόψε η πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί, η Ρεάλ Μαδρίτης με συγκλονιστική ανατροπή, η τρομερή Άστον Βίλα και οι Λίβερπουλ, Στουτγκάρδη, Μπέτις.

Η βαθμολογία

Παρί 6 (10-3)

Μπαρτσελόνα 6 (9-2)

Άστον Βίλα 6 (9-2)

Στουτγκάρδη 6 (6-1)

Λίβερπουλ 6 (8-4)

Σπόρτινγκ 6 (5-1)

Άρσεναλ 6 (4-0)

Ρεάλ Μαδρίτης 6 (6-4)

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Μπέτις 6 (6-4)

Μπάγερν Μονάχου 4 (8-3)

Σαχτάρ 4 (4-2)

Κόμο 3 (6-4)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3 (4-2)

Βιγιαρεάλ 3 (5-4)

Ατλέτικο Μαδρίτης 3 (3-2)

Μπριζ 3 (6-6)

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Μάντσεστερ Σίτι 3 (4-4)

Ντόρτμουντ 3 (3-3)

Λανς 3 (3-4)

ΑΕΚ 3 (2-3)

Λειψία 3 (2-4)

Σαμπάχ 3 (2-4)

Φέγενορντ 3 (4-7)

Μπόντο Γκλιμτ 3 (1-5)

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Ρόμα 1 (4-5)

PSV Αϊντχόφεν 1 (1-2)

Βίκινγκ 1 (4-6)

Φενέρμπαχτσε 1 (1-7)

Ίντερ 0 (4-6)

Πόρτο 0 (2-5)

Σλάβια Πράγας 0 (2-5)

ΛΑΣΚ 0 (0-1)

Νάπολι 0 (1-4)

ΛΑΣΚ 0 (3-7)

Λιλ 0 (2-6)

Γαλατασαράι 0 (2-7)

Σλόβαν Μπρατισλάβας 0 (1-9)

Τα αποτελέσματα

13/10/2026

19:45 Λανς – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 0-2

19:45 Σαμπάχ – Σλάβια Πράγας 2-0

22:00 Άρσεναλ – Λιλ 3-0

22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-0

22:00 Γαλατασαράι – Μπαρτσελόνα 1-4

22:00 Ίντερ – Κλαμπ Μπριζ 3-4

22:00 Λειψία – Αϊντχόφεν 1-0

22:00 Βίκινγκ – Μπάγερν 3-3

22:00 Βιγιαρεάλ – Νάπολι 3-1

14/10/2026

19:45 Φέγενορντ – Κόμο 3-2

19:45 ΛΑΣΚ – Λίβερπουλ 3-6

22:00 Ρόμα – Ρεάλ Μαδρίτης 3-4

22:00 Άστον Βίλα – Φενέρμπαχτσε 6-0

22:00 Μπόντο – Ντόρτμουντ 1-0

22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Παρί Σεν Ζερμέν 2-4

22:00 Μπέτις – Πόρτο 3-2

22:00 Σαχτάρ Ντόνετσκ – ΑΕΚ 3-1

22:00 Σλόβαν Μπρατισλάβας – Στουτγκάρδη 0-3

3η αγωνιστική

20/10/2026

19:45 Φενέρμπαχτσε - Σλάβια Πράγας

19:45 Σαμπάχ - Ντόρτμουντ

22:00 Ρόμα - Σλόβαν Μπρατισλάβας

22:00 Πόρτο - Αϊντχόφεν

22:00 Λίβερπουλ - Βιγιαρεάλ

22:00 Μάντσεστερ Σίτι - ΑΕΚ

22:00 Νάπολι - Μπόντο

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν - Μπαρτσελόνα

22:00 Στουτγκάρδη - Ατλέτικο

21/10/2026

19:45 Κόμο - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

19:45 Λιλ - Γαλατασαράι

22:00 Άστον Βίλα - Βίκινγκ

22:00 Μπάγερν - Άρσεναλ

22:00 Μπέτις - Φέγενορντ

22:00 Μπριζ - Λανς

22:00 Ίντερ - Σαχτάρ

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Λειψία

22:00 Σπόρτινγκ - ΛΑΣΚ