Οι πιο εντυπωσιακές στιγμές του Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens (video & photos)
Το Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens έγραψε ιστορία, χαρίζοντας στο ελληνικό κοινό μια πρωτόγνωρη αγωνιστική εμπειρία.
Δείτε τα πιο δυνατά στιγμιότυπα από το event της 3ης Οκτωβρίου, το οποίο έδωσε την ευκαιρία στους φιλάθλους στην Ελλάδα να δουν για πρώτη φορά από κοντά δύο μονοθέσια της McLaren:
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