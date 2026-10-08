    Οι πιο εντυπωσιακές στιγμές του Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens (video & photos)

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    Οι πιο εντυπωσιακές στιγμές του Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens (video & photos)
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    Χιλιάδες επισκέπτες, δύο εμβληματικά μονοθέσια της McLaren Racing, κορυφαία ονόματα του motorsport και στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες.

    Το Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens έγραψε ιστορία, χαρίζοντας στο ελληνικό κοινό μια πρωτόγνωρη αγωνιστική εμπειρία.

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     H McLaren MCL60
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    O Mika Häkkinen
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     H McLaren MCL60

    Δείτε τα πιο δυνατά στιγμιότυπα από το event της 3ης Οκτωβρίου, το οποίο έδωσε την ευκαιρία στους φιλάθλους στην Ελλάδα να δουν για πρώτη φορά από κοντά δύο μονοθέσια της McLaren:

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