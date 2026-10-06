bwin & Spetses Mini Marathon: 15 χρόνια γιορτής, 8 χρόνια μαζί

Ένα ξεχωριστό επετειακό τριήμερο στις Σπέτσες, γεμάτο αθλητισμό, μουσική, χαμόγελα και στιγμές που θα θυμόμαστε.

15 χρόνια Spetses Mini Marathon. 15 χρόνια γεμάτα εκκινήσεις, τερματισμούς, βουτιές, συγκίνηση, προσπάθεια και χιλιάδες ανθρώπους που κάθε χρόνο δίνουν ραντεβού στις Σπέτσες.

Η φετινή διοργάνωση είχε κάθε λόγο να είναι ξεχωριστή και η bwin ήταν εκεί για 8η συνεχόμενη χρονιά ως Μεγάλος Χορηγός, για να γιορτάσει μαζί με αθλητές, επισκέπτες και φίλους του Spetses Mini Marathon μια σημαντική επέτειο.

Για ένα ολόκληρο τριήμερο, οι Σπέτσες κινήθηκαν στον ρυθμό του Spetses Mini Marathon. Δρομείς και κολυμβητές, μικροί και μεγάλοι, γέμισαν τους δρόμους και τη θάλασσα του νησιού, δημιουργώντας για ακόμη μία χρονιά τη μοναδική ατμόσφαιρα που χαρακτηρίζει τη διοργάνωση.

Ξεχωριστή θέση σε αυτή τη διαδρομή έχει η bwin Running Team, μια ομάδα που έχει συνδέσει τη δική της ιστορία με τις Σπέτσες. Ήταν εδώ όπου ουσιαστικά δημιουργήθηκε και έκανε τα πρώτα της βήματα, για να εξελιχθεί στα χρόνια που ακολούθησαν σε μια σταθερή παρουσία στις μεγάλες δρομικές διοργανώσεις και τους αγώνες στους οποίους συμμετέχει η bwin. Από τότε, η ομάδα συνεχίζει να μεγαλώνει, να δίνει το «παρών» σε κάθε νέα αφετηρία και να μοιράζεται τη χαρά της συμμετοχής, της προσπάθειας και του τερματισμού.

Από το τριήμερο δεν θα μπορούσε να λείπει και η Δώρα Γκουντούρα. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια της ξιφασκίας βρέθηκε στις Σπέτσες μαζί με την bwin, συμμετείχε στις δράσεις της διοργάνωσης και έζησε από κοντά τον παλμό της επετειακής γιορτής.

Για τα 15 χρόνια του Spetses Mini Marathon, όμως, η δράση δεν σταμάτησε στη γραμμή του τερματισμού. Το βράδυ του Σαββάτου, η Πλατεία Ποσειδωνίου έγινε το επίκεντρο της γιορτής με το Anniversary Party powered by bwin.

Οι INCO και ο Ηλίας Μπόγδανος ανέβηκαν στη σκηνή και έδωσαν τον ρυθμό σε μια βραδιά γεμάτη μουσική και ενέργεια. Αθλητές, επισκέπτες και φίλοι της διοργάνωσης έγιναν μια μεγάλη παρέα, γιορτάζοντας μαζί τα 15 χρόνια του Spetses Mini Marathon σε μία από τις πιο δυνατές στιγμές του φετινού τριημέρου.

Η φετινή διοργάνωση είχε ξεχωριστή σημασία και για την bwin. Εδώ και 8 συνεχόμενα χρόνια βρίσκεται σταθερά δίπλα στο Spetses Mini Marathon, έχοντας μοιραστεί μαζί του αμέτρητες στιγμές: εκκινήσεις και τερματισμούς, προσωπικά ρεκόρ και πρώτες συμμετοχές, χαμόγελα, χειροκροτήματα και πανηγυρισμούς.

Η Γενική Διευθύντρια της bwin Greece, Ιωάννα Μπερίου, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που για 8η συνεχόμενη χρονιά αποτελούμε τον Μεγάλο Χορηγό του Spetses Mini Marathon και ακόμη περισσότερο που φέτος είχαμε την ευκαιρία να γιορτάσουμε μαζί τα 15 χρόνια αυτής της ξεχωριστής διοργάνωσης. Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε μοιραστεί αμέτρητες στιγμές στις Σπέτσες και έχουμε δει το Spetses Mini Marathon να εξελίσσεται σε μια πραγματική γιορτή του αθλητισμού. Για εμάς στην bwin, αυτή η σχέση έχει ιδιαίτερη αξία και θέλαμε η φετινή επέτειος να είναι πραγματικά ξεχωριστή, τόσο μέσα στους αγώνες όσο και πέρα από αυτούς».

Η αυλαία του 15ου Spetses Mini Marathon έπεσε, αφήνοντας πίσω της εικόνες και στιγμές που αποτύπωσαν με τον καλύτερο τρόπο τον επετειακό χαρακτήρα της φετινής διοργάνωσης. Τους αθλητές στην εκκίνηση, την ένταση λίγο πριν τον τερματισμό, τη θάλασσα γεμάτη κολυμβητές, τα χειροκροτήματα του κόσμου, την bwin Running Team και μια γεμάτη Πλατεία Ποσειδωνίου να γιορτάζει 15 χρόνια.

Για την bwin, ήταν ακόμη ένα ξεχωριστό κεφάλαιο σε μια κοινή διαδρομή που μετρά ήδη 8 χρόνια.

15 χρόνια Spetses Mini Marathon. 8 χρόνια μαζί. Και πολλές ακόμη στιγμές που περιμένουν να γραφτούν.

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