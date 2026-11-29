Ο Ίσακ Μπιέρκεμπο της Σίριους σχολίασε μεταγραφικά σενάρια που τον εμπλέκουν με τον Παναθηναϊκό.

Αφού κατέκτησε ένα ιστορικό πρωτάθλημα με τη Σίριους και... πετσόκοψε τη Χάμαρμπι, ο Ίσακ Μπιέρκεμπο μίλησε για το μέλλον του και μεταξύ άλλων, σχολίασε μεταγραφικά σενάρια της Aftonbladet που τον συνέδεσαν με τον Παναθηναϊκό.

«Ο Παναθηναϊκός σημαίνει πολύς ήλιος και είναι ένας πραγματικά καλός σύλλογος στην Ελλάδα. Θα δούμε. Ό,τι κι αν συμβεί, θα είμαι ικανοποιημένος», ανέφερε ο 23χρονος μεσοεπιθετικός, που το περασμένο καλοκαίρι έφτασε κοντά σε μεταγραφή αλλά εντέλει ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον σουηδικό σύλλογο μέχρι το 2029.

Προϊόν των ακαδημιών της Μάλμε, ο Μπιέρκεμπο έπαιξε σε Κάλμαρ, Σκόβντε και Βάρμπεργκ πριν πάει στη Σίριους το 2025. Έκτοτε, έχει μετρήσει με τη φανέλα της 24 γκολ και 14 ασίστ σε 64 συμμετοχές, με το Transfermarkt να τον κοστολογεί στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ.