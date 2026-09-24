GWomen Sports Summit 2026 powered by ΔΕΗ: Η Next Generation είναι ήδη εδώ

THE FUTURE IS HAPPENING NOW

Για 5η συνεχόμενη χρονιά, το GWomen έφερε στο προσκήνιο τις γυναίκες του αθλητισμού, αυτή τη φορά στρέφοντας το βλέμμα εκεί όπου γράφεται το επόμενο κεφάλαιο: στη νέα γενιά.

Το 5ο GWomen Sports Summit powered by ΔΕΗ , που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ήταν αφιερωμένο στη Next Generation. Στα κορίτσια που ξεκινούν τώρα, στις αθλήτριες που ήδη διεκδικούν τον χώρο τους, στα νέα πρότυπα που γεννιούνται σήμερα και ανοίγουν τον δρόμο για όσα θα ακολουθήσουν.

Με κεντρικό μήνυμα «NEXT GENERATION - THE FUTURE IS HAPPENING NOW», αθλήτριες, προπονητές, γονείς και άνθρωποι του αθλητισμού μοιράστηκαν προσωπικές ιστορίες, μίλησαν ανοιχτά για τα στερεότυπα και τις δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν και, κυρίως, έδειξαν ότι η επόμενη γενιά δεν περιμένει το μέλλον. Το δημιουργεί ήδη.

Την παρουσίαση του Summit ανέλαβαν δύο γυναίκες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στον ελληνικό αθλητισμό, η Ολυμπιονίκης Ξιφασκίας Δώρα Γκουντούρα και η Χρυσή Ολυμπιονίκης στα 400μ. εμπόδια Φανή Χαλκιά.

Η Βάσω Στασινού, PR Director της Liquid Media, αναφέρθηκε στη διαδρομή των πέντε χρόνων του GWomen και στη σταθερή προσπάθεια να δοθούν περισσότερη φωνή, χώρος και ορατότητα στις γυναίκες του αθλητισμού. Μοιράστηκε παράλληλα τη δική της προσωπική σχέση με τον αθλητισμό και έστρεψε το βλέμμα στη Next Generation, τονίζοντας την ανάγκη κάθε κορίτσι να έχει ελεύθερη, ισότιμη και ανεμπόδιστη πρόσβαση στον αθλητισμό.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η ΔΕΗ ανέδειξε τη στήριξή της στο 3x3 μπάσκετ, δίνοντας έμφαση στις Εθνικές Ομάδες 3x3 Γυναικών U21, U23 και Open, καθώς και στην ομάδα Γυναικών της ΔΕΗ Team Athina, της επαγγελματικής ομάδας 3x3 που δημιουργήθηκε για πρώτη φορά φέτος, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού 3x3 και την ενίσχυση της παρουσίας της Ελλάδας σε διεθνές επίπεδο.

Την έναρξη της διοργάνωσης χαιρέτισαν ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, ο οποίος υποδέχθηκε για ακόμη μία χρονιά το GWomen Sports Summit στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς αναφέρθηκε στη σημασία του αθλητισμού για τη νέα γενιά και στην ανάγκη να στηρίζονται τα κορίτσια από τα πρώτα τους βήματα. Τόνισε ότι η πρόσβαση σε ευκαιρίες, υποδομές και κατάλληλα πρότυπα μπορεί να τα βοηθήσει να συνεχίσουν να αγωνίζονται και να εξελίσσονται.

Ο Δήμαρχος Πειραιά αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της στήριξης της νέας γενιάς αθλητριών, αλλά και στην ανάγκη να δημιουργούνται οι συνθήκες και οι ευκαιρίες που θα επιτρέψουν σε ακόμη περισσότερα νέα κορίτσια να μπουν στον αθλητισμό, να παραμείνουν σε αυτόν και να κυνηγήσουν τους στόχους τους.

Ξεχωριστή θέση στη διοργάνωση είχε και η διεθνής ποδοσφαιρίστρια Ελένη Μάρκου, η οποία συνδέθηκε από την Τουρκία και τη Galatasaray SK και μοιράστηκε τη διαδρομή της «Από την Ελλάδα στην Κορυφή», με την Admiral στο πλευρό της ως χορηγό. Μιλώντας με τη δημοσιογράφο Μάρθα Χωριανοπούλου, αναφέρθηκε στις αθέατες πλευρές του επαγγελματικού αθλητισμού, στις απογοητεύσεις και στη συνεχή προσπάθεια που απαιτείται μέχρι την επίτευξη ενός στόχου, αλλά και στη δύναμη της νέας γενιάς να αφήσει πίσω στερεότυπα και προκαταλήψεις.

Ελένη Μάρκου & moderator, η Μάρθα Χωριανοπούλου

Μία από τις ξεχωριστές στιγμές της διοργάνωσης ήταν η προβολή του «PERIOD. THE UNTOLD GAME», του νέου ντοκιμαντέρ του GWomen για την περίοδο και την αόρατη πλευρά του αθλητισμού των γυναικών, με την υποστήριξη της INTERSPORT. Ένα θέμα που για χρόνια έμενε έξω από τη δημόσια συζήτηση μπήκε στο επίκεντρο, αναδεικνύοντας μία ακόμη πραγματικότητα που επηρεάζει την καθημερινότητα και την απόδοση των αθλητριών.

Στο πρώτο πάνελ, «UNPOPULAR. Τα αθλήματα που δεν βλέπουν οι κάμερες», πέντε νέα κορίτσια έφεραν στη σκηνή αθλήματα που σπάνια βρίσκονται στα πρωτοσέλιδα. Η Αλεξάνδρα Εφραίμογλου από τον ακροβατικό διάδρομο, η Αλεξάνδρα Καββαδά από το wakeboard, η Δήμητρα Χαρδαλιά από το καλλιτεχνικό πατινάζ, η Νεφέλη Κοσμοπούλου από το karting και η Μαρία Λουίζα Γκίκα από την ελευθέρα πάλη μίλησαν για την πρώτη τους επαφή με τα αθλήματά τους, τις απαιτήσεις της καθημερινής προπόνησης και την προσπάθεια να συνδυάσουν τον πρωταθλητισμό με το σχολείο και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις τους.

Μαρία Λουίζα Γκίκα, Νεφέλη Κοσμοπούλου, Δήμητρα Χαρδαλιά, Αλεξάνδρα Καββαδά, Αλεξάνδρα Εφραίμογλου & moderator, η Χριστίνα Κατσαμούρη

Το μήνυμά τους προς τα κορίτσια ήταν κοινό: να μη φοβούνται να δοκιμάσουν. Ακόμη κι όταν ένα άθλημα θεωρείται δύσκολο, «αντρικό» ή απλώς δεν βρίσκεται κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας.

Μία από τις πιο ιδιαίτερες παρουσίες του Summit ήταν η μόλις 7 ετών Σοφία Καλισκάμη, Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο σκάκι. Στο «Γκαμπί της Σοφίας», η μικρή πρωταθλήτρια μίλησε με την αθλητική ψυχολόγο Φρόσω Πατσού, έχοντας στο πλευρό της τη γιαγιά της, κα Ελένη Κυνηγού. Η συζήτηση δεν περιορίστηκε στις επιτυχίες της Σοφίας, αλλά άγγιξε και ένα ιδιαίτερα σύγχρονο ζήτημα: την προστασία των μικρών παιδιών και τη διαχείριση της έκθεσής τους στα social media.

Ελένη Κυνηγού, Σοφία Καλισκάμη & moderator, η Φρόσω Πατσού

Στην ενότητα «Στις δύσκολες στιγμές, κανείς δεν αγωνίζεται μόνος» powered by bwin, η Δώρα Γκουντούρα και η Ιωάννα Μπερίου, General Manager της bwin, μαζί με τη Φρόσω Πατσού, μίλησαν για την πλευρά του πρωταθλητισμού που δεν φαίνεται πάντα στα μετάλλια: τις δύσκολες περιόδους, τους τραυματισμούς, την ψυχολογική πίεση και την ανάγκη ο αθλητής να αισθάνεται ότι οι άνθρωποι και οι συνεργάτες του βρίσκονται δίπλα του όχι μόνο στις νίκες, αλλά και στις δοκιμασίες.

Ιωάννα Μπερίου, Δώρα Κουντούρα & moderator, η Φρόσω Πατσού

Το Summit έστρεψε στη συνέχεια το βλέμμα στους ανθρώπους που βρίσκονται συχνά πίσω από κάθε μεγάλη αθλητική διαδρομή. Στο πάνελ «Πίσω από κάθε μετάλλιο υπάρχει μια μαμά», η Γιώτα Παναγιωτοπούλου-Χαρδαλιά, η Άρτεμις Αργυροπούλου και η Μάσα Φασούλα, με συντονίστρια τη Γιολάντα Διαμαντή, μίλησαν για όσα δεν καταγράφονται σε κανέναν πίνακα αποτελεσμάτων: τα πρωινά ξυπνήματα, τις μετακινήσεις, τα έξοδα, την αγωνία, τις απογοητεύσεις και τη διαρκή παρουσία δίπλα σε ένα παιδί που αποφασίζει να ακολουθήσει τον δρόμο του πρωταθλητισμού.

Μάσα Φασούλα, Άρτεμις Αργυροπούλου, Γιώτα Παναγιωτοπούλου Χαρδαλιά & moderator η Γιολάντα Διαμαντή

Η ταχύτητα δεν έχει φύλο. Αυτό ήταν το μήνυμα του πάνελ «Σπάζοντας όρια ταχύτητας και στερεότυπα» powered by Motor Oil. Η Λία Πολυχρονίδη, η Μάγδα Βαρούχα, η Τόνια Κορρέ και ο Κώστας Στεφανής, με συντονίστρια την Ινώ Στεφανή, συζήτησαν για τη θέση των γυναικών στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, έναν χώρο που παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανδροκρατούμενος. Μέσα από προσωπικές εμπειρίες αλλά και ιστορίες γυναικών που άνοιξαν τον δρόμο στο rally και στους αγώνες ταχύτητας, ανέδειξαν πόσο σημαντικό είναι τα νέα κορίτσια να βλέπουν μπροστά τους πρότυπα που τους επιτρέπουν να πιστέψουν ότι μπορούν να βρίσκονται και εκεί.

Κωστής Στεφανής, Λία Πολυχρονίδη, Μάγδα Βαρούχα, Τόνια Κορρέ & Moderator, η Ινώ Στεφανή

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε και στο κρίσιμο ζήτημα της ανάπτυξης του αθλητισμού από τις μικρές ηλικίες. Στο πάνελ «Πέρα από το ταλέντο: Γιατί οι ακαδημίες μας χρειάζονται επανεκκίνηση;», η Σοφία Κλιγκοπούλου, ο Χρήστος Στάικος, ο Περικλής Μπακοδήμος και η Σταματία Μόσχου, με συντονίστρια τη Μαρίνα Κουταρέλη, συζήτησαν για τους λόγους που πολλά κορίτσια εγκαταλείπουν τον αθλητισμό, αλλά και για τις αλλαγές που απαιτούνται ώστε περισσότερες αθλήτριες να παραμένουν ενεργές και να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν.

Σταματία Μόσχου, Περικλής Μπακοδήμος, Σοφία Κλιγκοπούλου, Χρήστος Στάικος & Moderator, η Μαρίνα Κουταρέλη

Στο επίκεντρο βρέθηκαν ο ρόλος των ακαδημιών, η σωστή προσέγγιση των νέων αθλητριών και η ανάγκη για ουσιαστικές δομές και υποστήριξη, ώστε τα παιδιά να έχουν τα εφόδια που χρειάζονται για να παραμείνουν κοντά στον αθλητισμό. Και αυτή η συζήτηση απέκτησε και έμπρακτη διάσταση: οι ακαδημίες που βρέθηκαν στο 5ο GWomen Sports Summit powered by ΔΕΗ παρέλαβαν μπάλες από την Admiral για τις προπονήσεις των παιδιών των συλλόγων τους, σε μια ενέργεια που συνδέθηκε απόλυτα με το μήνυμα της φετινής διοργάνωσης για τη στήριξη της Next Generation.

Γιατί η επόμενη γενιά του αθλητισμού χρειάζεται πρότυπα και έμπνευση, αλλά χρειάζεται και ανθρώπους και οργανισμούς που επενδύουν έμπρακτα στην καθημερινή της προσπάθεια.

Το 5ο GWomen Sports Summit powered by ΔΕΗ έκλεισε με ενέργεια και κίνηση, με τους Wolves να ανεβαίνουν στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Η πρώην πρωταθλήτρια Ελλάδας, προπονήτρια, χορογράφος και δημιουργός τους Ολυμπία Δραγούνη μίλησε με τη δημοσιογράφο Μυρτώ Μήτσιου για την ομάδα που εδώ και 26 χρόνια μαθαίνει στα κορίτσια να «πετούν», να λειτουργούν ως ομάδα και να εκφράζονται μέσα από την κίνηση. Μια κοινότητα που αριθμεί πλέον περισσότερους από 2.000 αθλητές και αθλήτριες και αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς ο αθλητισμός μπορεί να καλλιεργήσει αυτοπεποίθηση, να δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς και να αναδείξει νέα πρότυπα.

Στο τέλος της παρουσίας τους, όλα τα κορίτσια των Wolves έλαβαν αναμνηστικά δώρα από την Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Εξωστρέφειας Πειραιά, Ανδριάνα Ζαρακέλη, και τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Πειραιά, Γιάννη Χατζηαλέξη, ολοκληρώνοντας με έναν όμορφο και συμβολικό τρόπο μια ημέρα αφιερωμένη στα κορίτσια που αποτελούν την επόμενη γενιά του αθλητισμού.

Τη δική της ξεχωριστή πινελιά στη διοργάνωση έδωσε και η IKEA, η οποία ανέλαβε το στήσιμο της σκηνής του 5ου GWomen Sports Summit powered by ΔΕΗ, δημιουργώντας έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο για τις συζητήσεις και τις ιστορίες που μοιράστηκαν οι καλεσμένοι. Ένα σκηνικό που συνδέθηκε με το μήνυμα της φετινής διοργάνωσης και έδωσε τον δικό του χαρακτήρα σε μια ημέρα αφιερωμένη στη Next Generation.

Το 5ο GWomen Sports Summit powered by ΔΕΗ απέδειξε πως η Next Generation δεν είναι μια υπόσχεση για το αύριο. Είναι ήδη εδώ. Αγωνίζεται σε πίστες που κάποτε θεωρούνταν «αντρικές», επιλέγει αθλήματα που δεν βλέπουν οι κάμερες, διεκδικεί καλύτερες δομές και περισσότερες ευκαιρίες και, πάνω απ’ όλα, μεγαλώνει γνωρίζοντας ότι δεν χρειάζεται να χωρέσει στα στερεότυπα των προηγούμενων γενιών.

Για 5η συνεχόμενη χρονιά, το GWomen συνεχίζει να δίνει χώρο και φωνή στις γυναίκες του αθλητισμού, αλλά και στα κορίτσια που έρχονται για να γράψουν τη δική τους ιστορία.

Γιατί το μέλλον του γυναικείου αθλητισμού δεν περιμένει. Είναι ήδη εδώ.

The Future is Happening Now.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε όλο το συνέδριο στο link

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ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ