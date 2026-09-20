Λεβαδειακός - Ολυμπιακός: Ενδεκάδα με Πουέρτα, Κάρμο και Γιάρεμτσουκ οι Πειραιώτες
Μετά τη νίκη κόντρα στη Γιαγκελόνια, ο Ολυμπιακός θέλει να επιστρέψει στα τρίποντα και εντός συνόρων και πριν τη διακοπή λόγω των Εθνικών Ομάδων, θα φιλοξενηθεί από τον Λεβαδειακό (17:00, LIVE στο Gazzetta).
Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έκανε γνωστή την εντεκάδα που θα παραταχθεί η ομάδα για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, έχοντας τον Ορτέγκα κάτω από τα δοκάρια και τους Τικνιζιάν, Κάρμο, Ρέτσο και Πέντερσεν στην τετράδα της άμυνας.
Ο Φρόιλερ θα ξεκινήσει στη μεσαία γραμμή έχοντας πλάι του τον Γκουστάβο Πουέρτα ενώ ο Τσικίνιο θα κινηθεί μπροστά τους, πίσω από τον προωθημένο Γιάρεμτσουκ. Τέλος, ο Ζότα Σίλβα και ο Φορτούνης θα ξεκινήσουν στα δύο άκρα της επίθεσης.
Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Λεβαδειακό από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Levadiakos is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#OlympiacosFC #LEVOLY #slgr pic.twitter.com/xge6zUdB6K— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 20, 2026
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