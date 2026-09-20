Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έκανε γνωστή την ενδεκάδα του Ολυμπιακού για την εκτός έδρας αναμέτρηση με αντίπαλο τον Λεβαδειακό.

Μετά τη νίκη κόντρα στη Γιαγκελόνια, ο Ολυμπιακός θέλει να επιστρέψει στα τρίποντα και εντός συνόρων και πριν τη διακοπή λόγω των Εθνικών Ομάδων, θα φιλοξενηθεί από τον Λεβαδειακό (17:00, LIVE στο Gazzetta).

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έκανε γνωστή την εντεκάδα που θα παραταχθεί η ομάδα για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, έχοντας τον Ορτέγκα κάτω από τα δοκάρια και τους Τικνιζιάν, Κάρμο, Ρέτσο και Πέντερσεν στην τετράδα της άμυνας.

Ο Φρόιλερ θα ξεκινήσει στη μεσαία γραμμή έχοντας πλάι του τον Γκουστάβο Πουέρτα ενώ ο Τσικίνιο θα κινηθεί μπροστά τους, πίσω από τον προωθημένο Γιάρεμτσουκ. Τέλος, ο Ζότα Σίλβα και ο Φορτούνης θα ξεκινήσουν στα δύο άκρα της επίθεσης.