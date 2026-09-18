GameCon 2026: Το μεγάλο ραντεβού των συλλεκτών έρχεται στην Αθήνα

Η Αθήνα ετοιμάζεται να υποδεχθεί ένα νέο event αφιερωμένο στον κόσμο των συλλεκτικών καρτών. Το GameCon 2026 κάνει την πρώτη του εμφάνιση στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Divani Caravel, προσκαλώντας φίλους των TCG, συλλέκτες και λάτρεις των sports cards σε ένα διήμερο γεμάτο δράσεις και εκπλήξεις.

Πρόκειται για ένα διαφορετικό TCG Show, με έντονο διαδραστικό χαρακτήρα και συμμετοχές εκθετών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας χώρος συνάντησης για όσους ασχολούνται με τις κάρτες, είτε ως χόμπι είτε ως συλλεκτική δραστηριότητα.

Οι sports cards έχουν πλέον αποκτήσει ιδιαίτερη δημοτικότητα, με τη συλλογή τους να ξεφεύγει από τα στενά όρια ενός χόμπι για λίγους. Η εποχή που τα άλμπουμ με αυτοκόλλητα Panini αποτελούσαν παιδική συνήθεια έχει δώσει τη θέση της σε μια αγορά με μεγάλη ποικιλία και έντονο συλλεκτικό ενδιαφέρον.

Στο GameCon οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν πιστοποιημένες και υπογεγραμμένες κάρτες, σπάνια κομμάτια που έχουν ηλικία ακόμη και τριών δεκαετιών, αλλά και προϊόντα περιορισμένης διαθεσιμότητας που αναμένεται να συγκεντρώσουν το ενδιαφέρον των συλλεκτών.

Παράλληλα, το event μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία και για όσους έχουν ξεχασμένες συλλογές στο σπίτι. Κάρτες από Yu-Gi-Oh!, Magic: The Gathering ή Pokémon που βρίσκονται για χρόνια σε κάποιο συρτάρι ή ντουλάπα μπορούν να αξιολογηθούν και να οδηγήσουν, ανάλογα με τη σπανιότητα και την κατάστασή τους, ακόμη και σε ένα σημαντικό οικονομικό όφελος.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα έχει και η συνεργασία του Game ON με τον Ατρόμητο. Ποδοσφαιριστές της πρώτης ομάδας θα βρεθούν την Κυριακή στον χώρο της διοργάνωσης, συμμετέχοντας στο συλλεκτικό κυνήγι για σπάνιες κάρτες και αγαπημένους χαρακτήρες.

Το GameCon 2026 θα φιλοξενήσει επίσης δύο special guests. Ο Σπήλιος Φλώρος θα βρίσκεται το Σάββατο για live ανοίγματα booster packs, ενώ ο Gianuba θα παρουσιάσει το ολοκαίνουριο card game του.

Το ραντεβού έχει δοθεί για τις 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Divani Caravel, με το εισιτήριο να κοστίζει μόλις 3 ευρώ ανά ημέρα. Η αγορά των εισιτηρίων θα γίνεται και επιτόπου, έξω από τον χώρο του Show.