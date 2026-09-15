«Ενισχυμένα» Bet Builders και πολύ δυνατή παράδοση για Λίβερπουλ και Ρεάλ Μαδρίτης

Η σημερινή ποδοσφαιρική βραδιά έχει αρκετές σημαντικές αναμετρήσεις στο πρόγραμμα, με δράση κυρίως σε Αγγλία και Ισπανία. Από αυτές, δύο παιχνίδια συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

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Στο «Άνφιλντ», Λίβερπουλ και Τότεναμ συγκρούονται σε νοκ άουτ αναμέτρηση για τον τέταρτο γύρο του Λιγκ Καπ, με τις δύο ομάδες να αναζητούν παράλληλα ένα αποτέλεσμα που θα αλλάξει το κλίμα. Λίγο αργότερα, η Ρεάλ Μαδρίτης δοκιμάζεται στην έδρα της Έλτσε, θέλοντας να δώσει συνέχεια στο παραγωγικό της ξεκίνημα και να παραμείνει κοντά στην κορυφή, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κιλιάν Εμπαπέ.

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ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 11.00: Νίκη Λίβερπουλ + Ισάκ Over 1.5 σουτ στην εστία + Under 3.5 γκολ

Η Λίβερπουλ έδειξε σημάδια ανάκαμψης με τις νίκες απέναντι σε Ίπσουιτς και Ατλέτικο Μαδρίτης, όμως το 0-0 με τη Φούλαμ επανέφερε τον προβληματισμό. Ο Αντόνι Ιραόλα έχει προαναγγείλει σημαντικό ροτέισον, καθώς οι Reds διαθέτουν το βάθος για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί και θέλουν να διεκδικήσουν κάθε διαθέσιμο τρόπαιο.

Απέναντί τους βρίσκεται μια Τότεναμ που ακόμη αναζητά την πρώτη της νίκη στην Premier League και δεν έχει καταφέρει να σκοράρει στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές. Το «Άνφιλντ», μάλιστα, αποτελεί παραδοσιακά πολύ δύσβατη έδρα για τους Spurs, οι οποίοι έχουν μόλις μία νίκη στις τελευταίες 30 επισκέψεις τους εκεί.

Η Λίβερπουλ έχει την ποιότητα για να επιβάλει τον ρυθμό της, ενώ ο Ισάκ μπορεί να αποτελέσει βασικό σημείο αναφοράς στην επίθεση. Την ίδια στιγμή, η μέχρι τώρα δυσκολία της Τότεναμ στο σκοράρισμα δίνει ξεχωριστό ενδιαφέρον και στο όριο των συνολικών γκολ.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 6.80: Over 3.5 γκολ + Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες + Μπέλιγχαμ Over 1.5 σουτ στην εστία

Η Έλτσε πήρε έναν σημαντικό βαθμό στο «Σαν Μαμές», όμως παραμένει χωρίς νίκη μετά τις πέντε πρώτες αγωνιστικές. Απέναντι στη Ρεάλ έχει επίσης ιδιαίτερα δύσκολη παράδοση, καθώς δεν την έχει κερδίσει στις τελευταίες 15 μεταξύ τους αναμετρήσεις.

Η «Βασίλισσα» έρχεται από το εμφατικό 4-1 επί της Ράγιο, έχοντας φτάσει τα 14 γκολ σε πέντε παιχνίδια. Ο Εμπαπέ σκόραρε δύο φορές, ενώ ο Ζοζέ Μουρίνιο έχει πλέον περισσότερες επιλογές για να διαχειριστεί το ρόστερ του ενόψει και του ντέρμπι με την Ατλέτικο.

Η παραγωγικότητα της Ρεάλ και η ανάγκη της Έλτσε να ψάξει τις δικές της στιγμές μπορούν να οδηγήσουν το παιχνίδι σε υψηλό τέμπο, με τον Μπέλιγχαμ να προσθέτει ακόμη μία απειλή από τη δεύτερη γραμμή.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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