Πρεμιέρα στο Europa League με ειδικά στοιχήματα για τον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Αμέτρητες αγορές για τα παιχνίδια Ολυμπιακός-Γιαγκελόνια και ΟΦΗ-Χοφενχάιμ.

Η League Phase του Europa League ξεκινάει αυτή την εβδομάδα με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού και του ΟΦΗ. Εντός έδρας αγωνίζονται στην πρεμιέρα και οι δύο ελληνικές ομάδες.

Την Τετάρτη, στις 22:00, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Γιαγκελόνια και την Πέμπτη, στις 19:45, ο ΟΦΗ φιλοξενεί την Χοφενχάιμ.

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Ειδικά Στοιχήματα για Ολυμπιακό & ΟΦΗ

Over/Under Ολυμπιακός/ΟΦΗ Συνολικές Νίκες

Over/Under Ολυμπιακός/ΟΦΗ Σύνολο Γκολ

Over/Under Ολυμπιακός/ΟΦΗ Σύνολο Πόντων

Ολυμπιακός/ΟΦΗ να μείνει αήττητος στην έδρα του

Ολυμπιακός να τερματίσει στο top 8 της League phase

Μακροχρόνια Στοιχήματα για το Europa League

Nικητής Διοργάνωσης

Νικητής League Phase

Ομάδα που θα τερματίσει στο top 8 της League Phase

Ομάδα που θα φθάσει στον τελικό

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